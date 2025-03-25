İmamoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme: İSCON İnşaat, Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a El Konuldu
İmamoğlu Soruşturmasında Yeni Gelişme: İSCON İnşaat, Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a El Konuldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden olan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'na ait inşaat firmalarına el konuldu. Furkan Remzi Ceylan üzerinde gözüken İSCON İnşaat ile Ali Nuhoğlu’na ait Nuhoğlu İnşaat ve Trend İnşaat'a el konuldu.
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İBB’ye yönelik operasyonlar büyüdü. Soruşturma kapsamında tutuklanan Furkan Remzi Ceylan ve Ali Nuhoğlu'nun inşaat şirketlerine el konuldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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