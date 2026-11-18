Astrologlar 2027'yi Koçlar için kendini yeniden inşa etme yılı olarak yorumluyor. Bu iki gezegenin yıl boyunca birinci evde kalması, kendini nasıl gösterdiğini ve hangi sözlerin arkasında durduğunu yeniden şekillendiriyor. Satürn 9 Ağustos'ta burcunda geri harekete başlıyor ve 24 Aralık'ta düzleşiyor; bu dönem, öğrenilen derslerin ikinci kez gözden geçirilmesi olarak okunuyor.

İşin keyifli tarafı da var: Jüpiter 26 Temmuz'a kadar aşk ve yaratıcılık evinde ilerleyerek flörtleri ve yaratıcı işleri destekliyor. Ardından iş ve sağlık evine geçiyor, daha düzenli çalışma ve daha iyi alışkanlıklar dönemi başlıyor.