2027'de Hayatı Baştan Aşağı Değişecek 4 Burç
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2027'de gökyüzünde büyük hareketler var: Satürn ve Neptün yıl boyunca Koç burcunda kalıyor, Jüpiter 26 Temmuz'da Aslan'dan Başak'a geçiyor, 2 Ağustos'ta ise Aslan burcunda tam güneş tutulması yaşanıyor. Astrologlara göre bu geçişler bazı burçlar için yepyeni bir sayfa açıyor.
İşte 2027'de hayatı değişecek 4 burç...
Koç: Satürn ve Neptün bütün yıl senin burcunda.
İkizler: Kendini baştan yaratacağın bir yıl.
Aslan: 2 Ağustos tutulması tam senin burcunda.
Terazi: Bu yıl her şey ilişkilerin etrafında dönüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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