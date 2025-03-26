Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Yeni Bir Detay Ortaya Çıktı: Beraat Kararı Yok Sayıldı
Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Yeni Bir Detay Ortaya Çıktı: Beraat Kararı Yok Sayıldı
İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı. Sözcü’den Özgür Cebe'nin haberine göre, İmamoğlu'nun para transferi yaptığı iddia edilen Prof. Dr. Mesut Yeğen’in geçmişte terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığına dair kayıt delil olarak sunuldu. Ancak Yeğen’in bu davadan beraat ettiği bilgisi dosyaya eklenmedi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.
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Soruşturma kapsamında tutuklanan üç kişinin dosyasında çeşitli suç kayıtları, örgütsel bağlantıları gösteren şemalar, MASAK raporları ve gizli tanık ifadeleri delil olarak sunuldu.
Yeğen’in 2019 yılında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantısına katıldığı gerekçesiyle yargılandığı, savcının beraat yönünde görüş bildirdiği ve mahkemenin de beraat kararı verdiği öğrenildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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