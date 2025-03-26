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Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Yeni Bir Detay Ortaya Çıktı: Beraat Kararı Yok Sayıldı

Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Yeni Bir Detay Ortaya Çıktı: Beraat Kararı Yok Sayıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.03.2025 - 12:11

İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı. Sözcü’den Özgür Cebe'nin haberine göre, İmamoğlu'nun para transferi yaptığı iddia edilen Prof. Dr. Mesut Yeğen’in geçmişte terör örgütü üyeliği suçlamasıyla yargılandığına dair kayıt delil olarak sunuldu. Ancak Yeğen’in bu davadan beraat ettiği bilgisi dosyaya eklenmedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin dikkat çeken detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

''Yolsuzluk'' suçlamasından tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''kent uzlaşısı'' soruşturmasından adli kontrol olmaksızın serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan üç kişinin dosyasında çeşitli suç kayıtları, örgütsel bağlantıları gösteren şemalar, MASAK raporları ve gizli tanık ifadeleri delil olarak sunuldu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan üç kişinin dosyasında çeşitli suç kayıtları, örgütsel bağlantıları gösteren şemalar, MASAK raporları ve gizli tanık ifadeleri delil olarak sunuldu.

İmamoğlu ile bağlantılı olduğu iddia edilen Prof. Dr. Mesut Yeğen’e dair yeni bir detay ortaya çıktı. 

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, dosyada Yeğen’in geçmişte “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılandığına dair mahkeme kayıtları delil olarak gösterildi. Ancak Yeğen’in bu davadan beraat ettiğine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Yeğen’in 2019 yılında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantısına katıldığı gerekçesiyle yargılandığı, savcının beraat yönünde görüş bildirdiği ve mahkemenin de beraat kararı verdiği öğrenildi.

Yeğen’in 2019 yılında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantısına katıldığı gerekçesiyle yargılandığı, savcının beraat yönünde görüş bildirdiği ve mahkemenin de beraat kararı verdiği öğrenildi.

Üstelik bu karar, savcının da itiraz etmemesiyle bir hafta içinde kesinleşti.

Hukukçular ise soruşturma dosyasında beraat kararının bulunmamasını eleştirerek, bu eksikliğin hem Yeğen’in suçlu gibi gösterilmesine hem de İmamoğlu’nun terör örgütleriyle bağlantılı kişilerle ilişki kurduğu yönünde bir algı oluşturulmasına neden olabileceğinin altını çizdi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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