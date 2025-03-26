Ekrem İmamoğlu Soruşturmasında Yeni Bir Detay Ortaya Çıktı: Beraat Kararı Yok Sayıldı

Üstelik bu karar, savcının da itiraz etmemesiyle bir hafta içinde kesinleşti.

Hukukçular ise soruşturma dosyasında beraat kararının bulunmamasını eleştirerek, bu eksikliğin hem Yeğen’in suçlu gibi gösterilmesine hem de İmamoğlu’nun terör örgütleriyle bağlantılı kişilerle ilişki kurduğu yönünde bir algı oluşturulmasına neden olabileceğinin altını çizdi.