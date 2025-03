Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözlerine CHP'den Yanıt Geldi: ''CHP'ye Operasyon Hazırlığı Yapıyor''

'Özgür Özel'in bir gün mezarı kazılacak, fani olduğunun farkında. Her birimiz bir gün öleceğiz ve her birimizin birer mezarı olacak. Eğer olağanüstü bir kaza sonucu hayatımızı kaybetmezsek, senin de olacak Sayın Cumhurbaşkanı. Hani, 'Ömrüm ifa ettiği kadar cumhurbaşkanı olacağım' diyorsun ya demek ki senin niyetin ölüme kadar cumhurbaşkanı olmak. Elinden gelse kendini mumyalatacaksın, 'Beni mumyalayın, cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturtun' diyeceksin. Muhtemelen sen mezarın olmayacağını düşünüyorsun ki Özgür Özel'in mezar taşının kırılması üzerinden tehdit ediyorsun. Bunlar normal bir konuşmada bile söylenmeyecek kaba ve ağır sözler.'

CHP'li Emir son olarak CHP'ye yönelik operasyon hazırlığının yapıldığını iddia ederek, 'Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Bugünkü konuşması bunu açıkça ele vermiştir. Senin ona gücün, kalibren yetmez. Atatürk'ün partisine dokunmak sizin haddiniz de hakkınız da değildir. CHP, kongre kararını almıştır, kongre yapacaktır. Sizin iftira attığınız, bin bir vaat ve baskıyla ifade aldığınız meczuplara rağmen 1300 delegemiz gelip iradesini Türkiye ve size gösterecektir' dedi.