Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözlerine CHP'den Yanıt Geldi: ''CHP'ye Operasyon Hazırlığı Yapıyor''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözlerine CHP'den Yanıt Geldi: ''CHP'ye Operasyon Hazırlığı Yapıyor''
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bugünkü grup toplantısında, ''Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak' demesi sonrası ortalık karıştı.
Erdoğan'ın sözlerine karşılık veren CHP'li Murat Emir, 'Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Bugünkü konuşması bunu açıkça ele vermiştir' dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki açıklamalarıyla ilgili konuştu.
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"Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasında büyük çelişkiler, tutarsızlıklar vardır. Bir taraftan işin pis ve kirli olduğunu, yenemediği bileği bükmek ve cezaevine koymak için savcı talimatlandırdığını biliyor'' diyen Emir, şöyle konuştu:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözlerini sert bir dille eleştiren CHP'li Emir, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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