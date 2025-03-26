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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözlerine CHP'den Yanıt Geldi: ''CHP'ye Operasyon Hazırlığı Yapıyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözlerine CHP'den Yanıt Geldi: ''CHP'ye Operasyon Hazırlığı Yapıyor''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.03.2025 - 15:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bugünkü grup toplantısında, ''Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak' demesi sonrası ortalık karıştı. 

Erdoğan'ın sözlerine karşılık veren CHP'li Murat Emir, 'Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Bugünkü konuşması bunu açıkça ele vermiştir' dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki açıklamalarıyla ilgili konuştu.

Erdoğan CHP'ye yönelik yaptığı açıklamada,  'Üstelik bunlar henüz heybede duran büyük turplar ortaya dökülmeden CHP’nin içinden gelen belge ve bilgiler ışığında güvenlik güçlerinin ve yargının elde ettiği suçlar. Büyük turplar ortaya saçıldığında bunların bırakın milleti, kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri kalmayacak' dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasında büyük çelişkiler, tutarsızlıklar vardır. Bir taraftan işin pis ve kirli olduğunu, yenemediği bileği bükmek ve cezaevine koymak için savcı talimatlandırdığını biliyor'' diyen Emir, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasında büyük çelişkiler, tutarsızlıklar vardır. Bir taraftan işin pis ve kirli olduğunu, yenemediği bileği bükmek ve cezaevine koymak için savcı talimatlandırdığını biliyor'' diyen Emir, şöyle konuştu:

''Bunu bildiği için, 'Bu işte biz yokuz' diyor. 'CHP'liler getiriyor, bırakın yargı görevini yapsın' diyor; ama diğer taraftan turplardan haber veriyor. Sayın Cumhurbaşkanı sen turpları nereden biliyorsun? 2 ay önce, 'Turpun büyüğü heybede' dedin şimdi ise, 'Turpun daha büyüğü geliyor' diyorsun. Nereden biliyorsun?__Sen Cumhurbaşkanısın, yürütmenin başında; Adalet Bakanını, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) atama yazılarının altında imzası olan kişisin ve tüm bunlar gösteriyor ki; bütün deliller sana geliyor, sen takdir ediyorsun, bakıyorsun, inceliyorsun ve ona göre de savcılara talimat veriyorsun. Bunu da itiraf ediyorsun. Normalde senin dosyayla, delillerle, tanıklarla, şikayetlerle, ifadelerle hiçbir ilginin olmaması gerekir. Birazcık hukuka ve ettiğin yemine saygın olsa sana böyle bir konu geldiğinde, 'Arkadaşlar ben Cumhurbaşkanıyım, beni bunlara bulaştırmayın, bırakın yargı görevini yapsın' demen gerekir; ama sen haber verecek kadar dosyanın içindesin.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözlerini sert bir dille eleştiren CHP'li Emir, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sözlerini sert bir dille eleştiren CHP'li Emir, şunları söyledi:

'Özgür Özel'in bir gün mezarı kazılacak, fani olduğunun farkında. Her birimiz bir gün öleceğiz ve her birimizin birer mezarı olacak. Eğer olağanüstü bir kaza sonucu hayatımızı kaybetmezsek, senin de olacak Sayın Cumhurbaşkanı. Hani, 'Ömrüm ifa ettiği kadar cumhurbaşkanı olacağım' diyorsun ya demek ki senin niyetin ölüme kadar cumhurbaşkanı olmak. Elinden gelse kendini mumyalatacaksın, 'Beni mumyalayın, cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturtun' diyeceksin. Muhtemelen sen mezarın olmayacağını düşünüyorsun ki Özgür Özel'in mezar taşının kırılması üzerinden tehdit ediyorsun. Bunlar normal bir konuşmada bile söylenmeyecek kaba ve ağır sözler.'

CHP'li Emir son olarak CHP'ye yönelik operasyon hazırlığının yapıldığını iddia ederek, 'Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı, CHP'ye operasyon hazırlığı yapıyor. Bugünkü konuşması bunu açıkça ele vermiştir. Senin ona gücün, kalibren yetmez. Atatürk'ün partisine dokunmak sizin haddiniz de hakkınız da değildir. CHP, kongre kararını almıştır, kongre yapacaktır. Sizin iftira attığınız, bin bir vaat ve baskıyla ifade aldığınız meczuplara rağmen 1300 delegemiz gelip iradesini Türkiye ve size gösterecektir' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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