İmamoğlu'na Desteğinin Ardından Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu'na Fena Düşüldü!

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanmasıyla devam eden süreçte tepkisini ilk dile getiren ünlülerden biri de Cem Yiğit Üzümoğlu'ydu. İmamoğlu'nu desteklemenin ve tutuklanmasına dair görüşlerini açıkça dile getirmenin yanı sıra ünlü oyuncu bu süreçte protestolara da katıldı.

Sık sık paylaşım yapan Cem Yiğit Üzümoğlu, İmamoğlu henüz gözaltındayken bile protestolarda yer aldığını dile getirmişti. Bugün (29 Mart Cumartesi) günü Maltepe Sahil'de gerçekleşen CHP mitingi için de çağrıda bulundu Üzümoğlu.