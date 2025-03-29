İmamoğlu'na Desteğinin Ardından Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu'na Fena Düşüldü!
İmamoğlu'na Desteğinin Ardından Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu'na Fena Düşüldü!
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ünlülerin bir kısmı sessizliğini korurken, bir kısmı en başından bu yana tepkisini gösterdi. Sessiz kalmayarak fikrini açıkça dile getiren ünlülerden biri de Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat'a hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu oldu. Cem Yiğit Üzümoğlu ilk günden bu yana İmamoğlu'na desteğini açıklarken, bugünkü CHP mitingi için de çağrıda bulunmuştu. Paylaşımlarının yanı sıra protestolara ve mitinge katılan ünlü oyuncuya sosyal medyada fena düşüldü.
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Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakteriyle konuştuğumuz Cem Yiğit Üzümoğlu, son günlerde İmamoğlu desteğiyle dillerden düşmüyor.
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Cem Yiğit Üzümoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün nerede olacağımız belli olsun." ifadelerine yer verdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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