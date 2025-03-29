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İmamoğlu'na Desteğinin Ardından Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu'na Fena Düşüldü!

İmamoğlu'na Desteğinin Ardından Şakir Paşa Ailesi'nin Cevat'ı Cem Yiğit Üzümoğlu'na Fena Düşüldü!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.03.2025 - 23:30

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ünlülerin bir kısmı sessizliğini korurken, bir kısmı en başından bu yana tepkisini gösterdi. Sessiz kalmayarak fikrini açıkça dile getiren ünlülerden biri de Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat'a hayat veren Cem Yiğit Üzümoğlu oldu. Cem Yiğit Üzümoğlu ilk günden bu yana İmamoğlu'na desteğini açıklarken, bugünkü CHP mitingi için de çağrıda bulunmuştu. Paylaşımlarının yanı sıra protestolara ve mitinge katılan ünlü oyuncuya sosyal medyada fena düşüldü.

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Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakteriyle konuştuğumuz Cem Yiğit Üzümoğlu, son günlerde İmamoğlu desteğiyle dillerden düşmüyor.

Şakir Paşa Ailesi'nde Cevat karakteriyle konuştuğumuz Cem Yiğit Üzümoğlu, son günlerde İmamoğlu desteğiyle dillerden düşmüyor.

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp 23 Mart'ta tutuklanmasıyla devam eden süreçte tepkisini ilk dile getiren ünlülerden biri de Cem Yiğit Üzümoğlu'ydu. İmamoğlu'nu desteklemenin ve tutuklanmasına dair görüşlerini açıkça dile getirmenin yanı sıra ünlü oyuncu bu süreçte protestolara da katıldı.

Sık sık paylaşım yapan Cem Yiğit Üzümoğlu, İmamoğlu henüz gözaltındayken bile protestolarda yer aldığını dile getirmişti. Bugün (29 Mart Cumartesi) günü Maltepe Sahil'de gerçekleşen CHP mitingi için de çağrıda bulundu Üzümoğlu.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün nerede olacağımız belli olsun." ifadelerine yer verdi.

Cem Yiğit Üzümoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün nerede olacağımız belli olsun." ifadelerine yer verdi.

Bir kez daha İmamoğlu'nun tutukluluk kararına tepki gösterenler arasında yer almasıyla birlikte sosyal medyada epey destek gördü. Hatta kendisine epey yükselen oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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