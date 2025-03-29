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Nurseli İdiz'in Kızının O Ses Türkiye'ye Katıldığı Ortaya Çıktı!

Nurseli İdiz'in Kızının O Ses Türkiye'ye Katıldığı Ortaya Çıktı!

O Ses Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.03.2025 - 23:04

TV8 ekranlarında yıllar sonra yeniden izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye, son birkaç yıldır yalnızca yılbaşı özel programlarıyla yayınlanıyordu. Hal böyle olunca programa özlem arttı ve şu an yayınlanan yeni bölümler epey ilgi görmeye başladı. Jüri koltuğunda Melike Şahin, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Gökhan Özoğuz'un oturduğu O Ses Türkiye'de oldukça ilginç anlara imza atılıyor.

Programın bu akşam yayınlanan bölümüne ünlü oyuncu Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz yarışmacı olarak katıldı. Elif İdiz'in heyecanı ekrana fazlasıyla yansıdır.

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TV8'in ilgiyle izlenen programı O Ses Türkiye, cumartesi akşamlarını şenlendirmeye devam ediyor.

TV8'in ilgiyle izlenen programı O Ses Türkiye, cumartesi akşamlarını şenlendirmeye devam ediyor.

Son birkaç sezondur izleyemediğimiz program Melike Şahin'in de jüriye katılmasıyla izleyiciyi ekrana bağlamayı başardı. Hafta sonunu evde geçirmek isteyen izleyiciler için eğlenceli bir ortam yaratan O Ses Türkiye aynı zamanda sosyal medyada da en çok konuşulan programlardan biri olmaya devam ediyor.

Melike Şahin ve Hadise arasındaki kıskançlık iddialarının geride bırakılmasıyla birlikte programda daha çok yarışmacılar konuşulmaya başlandı. Üstelik bu hafta sürpriz bir yarışmacıyla karşılaşıldı.

Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz, O Ses Türkiye'ye katıldı!

Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz, O Ses Türkiye'ye katıldı!

Elif İdiz O Ses Türkiye'nin bu akşam yayınlanan bölümüne yarışmacı olarak katıldı. İlk olarak Beyazıt Öztürk'ün dönmesinin ardından İdiz'e son anda Hadise ve Gökhan Özoğuz da döndü. Elif İdiz, takımında yarışmak üzere Hadise'yi seçti.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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