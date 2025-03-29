Nurseli İdiz'in Kızının O Ses Türkiye'ye Katıldığı Ortaya Çıktı!

Son birkaç sezondur izleyemediğimiz program Melike Şahin'in de jüriye katılmasıyla izleyiciyi ekrana bağlamayı başardı. Hafta sonunu evde geçirmek isteyen izleyiciler için eğlenceli bir ortam yaratan O Ses Türkiye aynı zamanda sosyal medyada da en çok konuşulan programlardan biri olmaya devam ediyor.

Melike Şahin ve Hadise arasındaki kıskançlık iddialarının geride bırakılmasıyla birlikte programda daha çok yarışmacılar konuşulmaya başlandı. Üstelik bu hafta sürpriz bir yarışmacıyla karşılaşıldı.