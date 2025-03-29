Şansın Böylesi: Ozan Akbaba Erken Final Yapan Diziye Boyu Yüzünden Giremeyince Uzak Şehir'i Kabul Etmiş!

Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Uzak Şehir, geçtiğimiz sezon zirveye yerleşen Kızıl Goncalar'ı alt üst etmeyi başardı. Hatta öyle büyük bir başarı yakaladı ki Kanal D'nin son 15 yıllık reyting rekorunu da daha ilk sezonda kırdı. Başrollerinde yer alan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın mükemmel uyumu da izleyiciye geçince ortaya harika bir sonuç çıktı.

Hemen her hafta hakkında konuştuğumuz diziyle ilgili aylar önce ortaya atılan bir iddia, Ozan Akbaba'nın ne kadar şanslı olduğunu gözler önüne serdi.