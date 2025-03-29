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Şansın Böylesi: Ozan Akbaba Erken Final Yapan Diziye Boyu Yüzünden Giremeyince Uzak Şehir'i Kabul Etmiş!

Şansın Böylesi: Ozan Akbaba Erken Final Yapan Diziye Boyu Yüzünden Giremeyince Uzak Şehir'i Kabul Etmiş!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.03.2025 - 22:29

Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Uzak Şehir, geçtiğimiz sezon zirveye yerleşen Kızıl Goncalar'ı alt üst etmeyi başardı. Hatta öyle büyük bir başarı yakaladı ki Kanal D'nin son 15 yıllık reyting rekorunu da daha ilk sezonda kırdı. Başrollerinde yer alan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın mükemmel uyumu da izleyiciye geçince ortaya harika bir sonuç çıktı. 

Hemen her hafta hakkında konuştuğumuz diziyle ilgili aylar önce ortaya atılan bir iddia, Ozan Akbaba'nın ne kadar şanslı olduğunu gözler önüne serdi.

Kaynak: https://x.com/tvmuhendisii/status/189...
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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir rekor üstüne rekor kırıyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir rekor üstüne rekor kırıyor.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın muhteşem uyumunun da büyük katkısıyla, Uzak Şehir son 15 yılın Kanal D rekorunu kırmayı başardı. Alya ve Cihan'ın nereye varacağını merak ettiğimiz ilişkisi giderek ilerlerken izleyicinin diziye olan bağlılığı da artıyor.

Yaklaşık son 2 aydır haftanın en çok izlenen dizisi olmayı başaran Uzak Şehir'de Cihan karakteri için Ozan Akbaba'dan başkasını düşünemez olduk. Karaktere o kadar uyum sağladı ki sanki oynamıyor, rolünü adeta yaşıyor. Ancak oyuncunun daha önce bir başka diziyle görüştüğü, kadın başrolün boyuyla boyları uyuşmayınca görüşmelerin olumsuz geçtiği, hemen ardından ünlü oyuncunun Uzak Şehir'den gelen teklifi kabul ettiği ortaya çıktı.

O dizi de geçtiğimiz hafta erken final yapan Annem Ankara'dan başkası değil!

O dizi de geçtiğimiz hafta erken final yapan Annem Ankara'dan başkası değil!

İddiaya göre Ozan Akbaba dizi görüşmelerine Hasan rolü için gitmiş ancak Bergüzar Korel'le boyları uyuşmadığı için görüşmeler olumsuz geçmiş. Şansı tam da burada dönmüş! Hemen ardından Uzak Şehir'den aldığı teklifi kabul eden Ozan Akbaba böylece erken final yapan dizide değil, rekor üstüne rekor kıran dizide başrol olmuş oldu. 

Annem Ankara dizisi de hem konusu hem oyunculukları bakımından oldukça başarılı bir dram dizisiydi ancak reytinglere yenik düştü. Ozan Akbaba'nın Annem Ankara'da olması dizinin reytinglerini yükseltir miydi bilemiyoruz ama Uzak Şehir'de Sinem Ünsal'la uyumlarına düşüldüğünü tekrar dile getirelim.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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