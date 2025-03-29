Şansın Böylesi: Ozan Akbaba Erken Final Yapan Diziye Boyu Yüzünden Giremeyince Uzak Şehir'i Kabul Etmiş!
Şansın Böylesi: Ozan Akbaba Erken Final Yapan Diziye Boyu Yüzünden Giremeyince Uzak Şehir'i Kabul Etmiş!
Kaynak: https://x.com/tvmuhendisii/status/189...
Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan Uzak Şehir, geçtiğimiz sezon zirveye yerleşen Kızıl Goncalar'ı alt üst etmeyi başardı. Hatta öyle büyük bir başarı yakaladı ki Kanal D'nin son 15 yıllık reyting rekorunu da daha ilk sezonda kırdı. Başrollerinde yer alan Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın mükemmel uyumu da izleyiciye geçince ortaya harika bir sonuç çıktı.
Hemen her hafta hakkında konuştuğumuz diziyle ilgili aylar önce ortaya atılan bir iddia, Ozan Akbaba'nın ne kadar şanslı olduğunu gözler önüne serdi.
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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir rekor üstüne rekor kırıyor.
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O dizi de geçtiğimiz hafta erken final yapan Annem Ankara'dan başkası değil!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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