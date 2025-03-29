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Fatih Altaylı, CHP Mitingi Sırasında Televizyon Kanallarının Aldığı Reytingleri Açıkladı!

Fatih Altaylı, CHP Mitingi Sırasında Televizyon Kanallarının Aldığı Reytingleri Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.03.2025 - 15:57

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasıyla başlayan protestolar, bugün Maltepe’de düzenlenen büyük mitingle doruk noktasına ulaştı. O esnada televizyonda bazı kanallar mitingden canlı yayın yaparken bazıları yayın akışına devam etti. Gazeteci Fatih Altaylı, Maltepe mitingi sırasında kanalların reyting sıralamasını paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHyFf0-of...
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin çağrısıyla Maltepe'de devasa bir miting gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin çağrısıyla Maltepe'de devasa bir miting gerçekleştirildi.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasına tepki için toplanan milyonlarca kişiye CHP Genel Başkanı Özgür Özel seslendi. 

Özel, yaptığı çağrıda şu sözlerle halkı mitinge davet etmişti:

'Cumartesi günü her bir tutukluluğa itiraz etmek, adil yargılama talep etmek, artık yeter demek ve erken seçim çağrısında bulunmak için büyük bir miting düzenliyoruz! Anadolu’nun dört bir yanından gelenlerle birlikte Maltepe’de buluşuyoruz!'

Bu çağrıya yanıt veren binlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren miting alanını doldurdu. CHP lideri Özgür Özel, alanda 2.2 milyon kişinin toplandığını açıkladı.

Mitingin başladığı sırada televizyonda bazı kanallar Maltepe'den canlı yayınla o anları ekrana getirdi. Bazıları ise normal yayın akışına devam etti. Özel, mitingi yayına vermeyen kanallara da seslendi.

Gazeteci Fatih Altaylı, miting sırasında kanalların reyting sıralamasını yayınladı.

Gazeteci Fatih Altaylı, miting sırasında kanalların reyting sıralamasını yayınladı.

Buna göre, Halk TV ve Sözcü TV ilk iki sıraya açık ara farkla yerleşti. Halk TV yüzde 25,58, Sözcü TV ise yüzde 16,25 ile diğer kanalları solladı. 3. sırada Show TV yüzde 4,51; 4. sırada TRT yüzde 4,46; 5. sırada A Haber yüzde 3,96  ve 6. sırada TELE 1 yüzde 3,59 aldı. 

Listede CNN 7'nci, Habertürk 8'inci ve NTV 11'inci sırada yer aldı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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