Fatih Altaylı, CHP Mitingi Sırasında Televizyon Kanallarının Aldığı Reytingleri Açıkladı!

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından tutuklanmasına tepki için toplanan milyonlarca kişiye CHP Genel Başkanı Özgür Özel seslendi.

Özel, yaptığı çağrıda şu sözlerle halkı mitinge davet etmişti:

'Cumartesi günü her bir tutukluluğa itiraz etmek, adil yargılama talep etmek, artık yeter demek ve erken seçim çağrısında bulunmak için büyük bir miting düzenliyoruz! Anadolu’nun dört bir yanından gelenlerle birlikte Maltepe’de buluşuyoruz!'

Bu çağrıya yanıt veren binlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren miting alanını doldurdu. CHP lideri Özgür Özel, alanda 2.2 milyon kişinin toplandığını açıkladı.

Mitingin başladığı sırada televizyonda bazı kanallar Maltepe'den canlı yayınla o anları ekrana getirdi. Bazıları ise normal yayın akışına devam etti. Özel, mitingi yayına vermeyen kanallara da seslendi.