Fatih Altaylı, CHP Mitingi Sırasında Televizyon Kanallarının Aldığı Reytingleri Açıkladı!
Fatih Altaylı, CHP Mitingi Sırasında Televizyon Kanallarının Aldığı Reytingleri Açıkladı!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/DHyFf0-of...
Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve 23 Mart’ta tutuklanmasıyla başlayan protestolar, bugün Maltepe’de düzenlenen büyük mitingle doruk noktasına ulaştı. O esnada televizyonda bazı kanallar mitingden canlı yayın yaparken bazıları yayın akışına devam etti. Gazeteci Fatih Altaylı, Maltepe mitingi sırasında kanalların reyting sıralamasını paylaştı.
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin çağrısıyla Maltepe'de devasa bir miting gerçekleştirildi.
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Gazeteci Fatih Altaylı, miting sırasında kanalların reyting sıralamasını yayınladı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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