Özgür Özel, CHP Mitinginde Boykot Çağrısı Sonrası Espressolab'in Kendilerine Ulaşmaya Çalıştığını Açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanmasının ardından milyonlarca kişinin protesto için toplandığı Maltepe’de, en büyük mitinglerinden birini gerçekleştiriyor. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde gündemimize oturan Espressolab boykotu ile ilgili konuştu. Ünlü kahve zincirinin boykot çağrısı yapıldıktan sonra kendilerine ulaşmaya çalıştığını belirten Özel, cevabını miting alanından verdi.

Espressolab'in 'Görüşelim, anlaşalım.' teklifine Özel, 'Eğer üniversite kampüslerindeki gençlerin gönlünü yaparsa, öğrenciler bunları affederse o zaman bizim yanımıza gelirler.' dedi.