Özgür Özel, CHP Mitinginde Boykot Çağrısı Sonrası Espressolab'in Kendilerine Ulaşmaya Çalıştığını Açıkladı
Özgür Özel, CHP Mitinginde Boykot Çağrısı Sonrası Espressolab'in Kendilerine Ulaşmaya Çalıştığını Açıkladı
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen mitingde Espressolab için boykot çağrısında bulunmuştu. Bugün gerçekleşen CHP mitinginde ünlü kahve markasının boykot çağrısı sonrası kendilerine ulaşmaya çalıştıklarını açıkladı.
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Özgür Özel, Espressolab'in boykot edilmesi için yaptığı çağrının ardından markanın anlaşma yapmak istediğini açıkladı. Cevabını ise mitingde açıkladı.
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İşte mitingden o anlar:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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