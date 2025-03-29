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Özgür Özel, CHP Mitinginde Boykot Çağrısı Sonrası Espressolab'in Kendilerine Ulaşmaya Çalıştığını Açıkladı

Özgür Özel, CHP Mitinginde Boykot Çağrısı Sonrası Espressolab'in Kendilerine Ulaşmaya Çalıştığını Açıkladı

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.03.2025 - 15:21

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenen mitingde Espressolab için boykot çağrısında bulunmuştu. Bugün gerçekleşen CHP mitinginde ünlü kahve markasının boykot çağrısı sonrası kendilerine ulaşmaya çalıştıklarını açıkladı.

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Özgür Özel, Espressolab'in boykot edilmesi için yaptığı çağrının ardından markanın anlaşma yapmak istediğini açıkladı. Cevabını ise mitingde açıkladı.

Özgür Özel, Espressolab'in boykot edilmesi için yaptığı çağrının ardından markanın anlaşma yapmak istediğini açıkladı. Cevabını ise mitingde açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanmasının ardından milyonlarca kişinin protesto için toplandığı Maltepe’de, en büyük mitinglerinden birini gerçekleştiriyor. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde gündemimize oturan Espressolab boykotu ile ilgili konuştu. Ünlü kahve zincirinin boykot çağrısı yapıldıktan sonra kendilerine ulaşmaya çalıştığını belirten Özel, cevabını miting alanından verdi. 

Espressolab'in 'Görüşelim, anlaşalım.' teklifine Özel, 'Eğer üniversite kampüslerindeki gençlerin gönlünü yaparsa, öğrenciler bunları affederse o zaman bizim yanımıza gelirler.' dedi.

İşte mitingden o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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