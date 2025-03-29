Diziye Katılan Katılana: 3 Oyuncunun Ardından 1 Ünlü İsim Daha Kuruluş Osman Kadrosunda!
Diziye Katılan Katılana: 3 Oyuncunun Ardından 1 Ünlü İsim Daha Kuruluş Osman Kadrosunda!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonuyla da beğeniyle izleniyor. Kuruluş Osman final yapacak mı yapmayacak mı diye merak edilirken diziye yepyeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu ve Şahin Çelik'in dahil olduğu diziye yeni bir oyuncunun daha katıldığı öğrenildi.
Kaynak: Televizyon Gazetesi
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Ekranların en sevilen yapımlarından biri olan Kuruluş Osman, 6. sezonuyla da büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
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Televizyon Gazetesi'nin haberine göre Onur Ayçelik de diziye dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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