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Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.03.2025 - 13:20

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...

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1. Ahmet Mümtaz Taylan ve Sibel Taşçıoğlu'nun mükemmel oyunculuğu ile Kızılcık Şerbeti yeni bölümü yine ekranda fırtınalar estirdi.

2. Dizinin yeni bölümüne Doğa'nın Japonya tatili için evini ipotek ettirmesi ve Meri'nin huzurla çay-kahve içmek için 200 milyon nakiti şak diye yeni tanıştığı adama göndermesi damga vurdu.

2. Dizinin yeni bölümüne Doğa'nın Japonya tatili için evini ipotek ettirmesi ve Meri'nin huzurla çay-kahve içmek için 200 milyon nakiti şak diye yeni tanıştığı adama göndermesi damga vurdu.
twitter.com

3. Doğa o aldığın elma şeklindeki çatal-bıçak takımını satsan yırtıyordun, bu arada!

3. Doğa o aldığın elma şeklindeki çatal-bıçak takımını satsan yırtıyordun, bu arada!
twitter.com

4. Firaz ve Nursema sonunda Asude Hanım'ın evine sığındı. İlerleyen bölümlerde bizi böyle bir şey bekler mi sizce?👇🏻

4. Firaz ve Nursema sonunda Asude Hanım'ın evine sığındı. İlerleyen bölümlerde bizi böyle bir şey bekler mi sizce?👇🏻
twitter.com

5. Sönmez Teyze biz de ne zaman Firaz'a Umut diyeceksin diye bekliyorduk, onu yaptın. Yetmedi, Nilay'ın sizin evde hamile kaldığı bilgisini de verdin. Hamdüsenalar olsun!

5. Sönmez Teyze biz de ne zaman Firaz'a Umut diyeceksin diye bekliyorduk, onu yaptın. Yetmedi, Nilay'ın sizin evde hamile kaldığı bilgisini de verdin. Hamdüsenalar olsun!
twitter.com
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6. Sözlerimiz manifesttir, derler. Meri bu sahnede biraz yanlış manifest yaptı galiba! Ne dersiniz?

6. Sözlerimiz manifesttir, derler. Meri bu sahnede biraz yanlış manifest yaptı galiba! Ne dersiniz?
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7. Metehan'ın abartma seviyesi hepimizi geçti. Koca adamsın, Kıvılcım'ın bebeği erkek olacak miras bölünecek diye kıskanamazsın artık!

7. Metehan'ın abartma seviyesi hepimizi geçti. Koca adamsın, Kıvılcım'ın bebeği erkek olacak miras bölünecek diye kıskanamazsın artık!
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8. Hayat abla bir video olsaydı bu olurdu kesin...

9. Nilay, Apo'yu Işıl'la bastı biliyorsunuz ki...

10. Firaz'ın Nursema'ya aşkıyla her bölüm çıtayı biraz daha yukarı çekiyor.

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11. Meri iflah olmazsın kızım!

11. Meri iflah olmazsın kızım!
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12. Apo neye şaşırıyorsun bu kadar, adamsan gider başkasıyla ilişkin olduğunu açıklarsın, herkese!

12. Apo neye şaşırıyorsun bu kadar, adamsan gider başkasıyla ilişkin olduğunu açıklarsın, herkese!
twitter.com

13. Pembe Hanım, Nursema'nın hatlarını cart curt gözümüzün önünde yırtarken bizdir:

14. Olabilir mi böyle bir şey lütfen olsun çünkü👇🏻

14. Olabilir mi böyle bir şey lütfen olsun çünkü👇🏻
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15. Doğa, çektiği krediyi ödeyemeyince tırım tırım Ünallar malikanesine döndü.

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16. Apo Bey sırf intikam için kredi borcunu ödemek için şart koştu. Eve geri dönen Doğa'nın yüzü ektedir:

16. Apo Bey sırf intikam için kredi borcunu ödemek için şart koştu. Eve geri dönen Doğa'nın yüzü ektedir:
twitter.com

17. Hepimizin hayalindeki o muhteşem son: Nursema ve Hacı Asude güçlerini birleştirsin Pembe'den intikam alsın. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

17. Hepimizin hayalindeki o muhteşem son: Nursema ve Hacı Asude güçlerini birleştirsin Pembe'den intikam alsın. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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