Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dramla komediyi harmanlayan yegane dizilerden olan Şerbo'ya haliyle izleyicilerden mizah dolu paylaşımlar geldi. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik. Şerbo'ya bir de izleyici gözünden bakalım diyorsanız içeriğimize buyurun...
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2. Dizinin yeni bölümüne Doğa'nın Japonya tatili için evini ipotek ettirmesi ve Meri'nin huzurla çay-kahve içmek için 200 milyon nakiti şak diye yeni tanıştığı adama göndermesi damga vurdu.
3. Doğa o aldığın elma şeklindeki çatal-bıçak takımını satsan yırtıyordun, bu arada!
4. Firaz ve Nursema sonunda Asude Hanım'ın evine sığındı. İlerleyen bölümlerde bizi böyle bir şey bekler mi sizce?👇🏻
5. Sönmez Teyze biz de ne zaman Firaz'a Umut diyeceksin diye bekliyorduk, onu yaptın. Yetmedi, Nilay'ın sizin evde hamile kaldığı bilgisini de verdin. Hamdüsenalar olsun!
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6. Sözlerimiz manifesttir, derler. Meri bu sahnede biraz yanlış manifest yaptı galiba! Ne dersiniz?
7. Metehan'ın abartma seviyesi hepimizi geçti. Koca adamsın, Kıvılcım'ın bebeği erkek olacak miras bölünecek diye kıskanamazsın artık!
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11. Meri iflah olmazsın kızım!
12. Apo neye şaşırıyorsun bu kadar, adamsan gider başkasıyla ilişkin olduğunu açıklarsın, herkese!
14. Olabilir mi böyle bir şey lütfen olsun çünkü👇🏻
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16. Apo Bey sırf intikam için kredi borcunu ödemek için şart koştu. Eve geri dönen Doğa'nın yüzü ektedir:
17. Hepimizin hayalindeki o muhteşem son: Nursema ve Hacı Asude güçlerini birleştirsin Pembe'den intikam alsın. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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