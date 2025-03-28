Finale Haftalar Kala Kızıl Goncalar'ın Senaryosu İfşa Oldu!

NOW TV'nin ilk yayınlandığı dönem ekranda fırtınalar estiren dizisi Kızıl Goncalar için geri sayım başladı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, en başından bu yana Kızıl Goncalar'ın sezonlarca yayınlanıp kalitesinden ödün veren dizilere benzemeyeceğini söylüyordu. Öyle de oldu. Dizi bayram dönüşü yeni bölümüyle ekrana geldikten sonra 21 Nisan'da final yapacak.

Finale günler kala Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mina Demirtaş ve Mert Turak gibi efsane kadrosu ile akıllara kazınan dizide ortalık karışmıştı. Cüneyd, Meryem'i mürşide ilan etmişti. Ancak Meryem postu henüz kabul edemeden vuruldu. Hem Levent'i hem de Meryem'i vuran Saatçi Aziz'in akıl hastası torunu Selim'di.

Dizinin yeni bölümde neler olacağı merak konusuyken sosyal medyada senaryo ifşa oldu. Senaryoya göre dizinin bitmesine az zaman kala fanileri göndermek isteyecekler. Ancak Cüneyd ve Sadi bunu istemeyecek. Meryem ölmüyor. Hem de kendisini mürşide olarak izleyeceğiz gibi görünüyor.

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