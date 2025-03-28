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Finale Haftalar Kala Kızıl Goncalar'ın Senaryosu İfşa Oldu!

Finale Haftalar Kala Kızıl Goncalar'ın Senaryosu İfşa Oldu!

Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.03.2025 - 13:42

NOW TV'de yayınlanmaya başlayan ​'Kızıl Goncalar' dizisinin finaline haftalar kaldı. Dizi, Ramazan bayramının ardından 3 bölüm sonra Nisan ayının sonunda final yapacak. Finale az bir zaman kala sosyal medyada izleyiciyi şaşırtan bir olay yaşandı. Dizinin senaryosu ifşa oldu. Son bölümde Meryem ve Levent vurulmuştu. Meryem ya da Levent ölecek mi, Meryem mürşide olacak mı, merak konusu olmuştu. Senaryo ifşalanınca bu detaylar da ortaya çıkmış oldu.

Kaynak: https://x.com/nealakasivarsi1/status/...
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Kızıl Goncalar'a veda ederken beklenmedik bir haberle karşı karşıya kaldık.

Kızıl Goncalar'a veda ederken beklenmedik bir haberle karşı karşıya kaldık.

NOW TV'nin ilk yayınlandığı dönem ekranda fırtınalar estiren dizisi Kızıl Goncalar için geri sayım başladı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, en başından bu yana Kızıl Goncalar'ın sezonlarca yayınlanıp kalitesinden ödün veren dizilere benzemeyeceğini söylüyordu. Öyle de oldu. Dizi bayram dönüşü yeni bölümüyle ekrana geldikten sonra 21 Nisan'da final yapacak.

Finale günler kala Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mina Demirtaş ve Mert Turak gibi efsane kadrosu ile akıllara kazınan dizide ortalık karışmıştı. Cüneyd, Meryem'i mürşide ilan etmişti. Ancak Meryem postu henüz kabul edemeden vuruldu. Hem Levent'i hem de Meryem'i vuran Saatçi Aziz'in akıl hastası torunu Selim'di.

Dizinin yeni bölümde neler olacağı merak konusuyken sosyal medyada senaryo ifşa oldu. Senaryoya göre dizinin bitmesine az zaman kala fanileri göndermek isteyecekler. Ancak Cüneyd ve Sadi bunu istemeyecek. Meryem ölmüyor. Hem de kendisini mürşide olarak izleyeceğiz gibi görünüyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İşte ifşa olan o senaryo metni:

İşte ifşa olan o senaryo metni:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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