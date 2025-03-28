Finale Haftalar Kala Kızıl Goncalar'ın Senaryosu İfşa Oldu!
Finale Haftalar Kala Kızıl Goncalar'ın Senaryosu İfşa Oldu!
Kaynak: https://x.com/nealakasivarsi1/status/...
NOW TV'de yayınlanmaya başlayan 'Kızıl Goncalar' dizisinin finaline haftalar kaldı. Dizi, Ramazan bayramının ardından 3 bölüm sonra Nisan ayının sonunda final yapacak. Finale az bir zaman kala sosyal medyada izleyiciyi şaşırtan bir olay yaşandı. Dizinin senaryosu ifşa oldu. Son bölümde Meryem ve Levent vurulmuştu. Meryem ya da Levent ölecek mi, Meryem mürşide olacak mı, merak konusu olmuştu. Senaryo ifşalanınca bu detaylar da ortaya çıkmış oldu.
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Kızıl Goncalar'a veda ederken beklenmedik bir haberle karşı karşıya kaldık.
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İşte ifşa olan o senaryo metni:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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