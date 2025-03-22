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Şakir Paşa Ailesi Dizisinde Başarıyla Taklit Edilen Kostümler Tahmini Ne Kadar Ediyor?

Şakir Paşa Ailesi Dizisinde Başarıyla Taklit Edilen Kostümler Tahmini Ne Kadar Ediyor?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.03.2025 - 17:44

NOW TV'nin sevilen dizisi 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde kullanılan kıyafetler, adeta bizi hikayenin yaşandığı 1912 yılına ışınlıyor. Dizide kıyafetler üzerinde dönemin ruhunu yansıtmak amacıyla titizlikle çalışıldığı çok belli. İlk yayınlandığı günden bu yana her bölümde hem kadın hem de erkek karakterlerin giydikleri ailenin gerçek fotoğraflarında giydiği kıyafetlerle neredeyse birebir aynı. 

Dizinin kostümleri ile ilgili Hürriyet'te yer alan bilgilere göre her karakterin giyim stili, çizilen eskiz çalışmalarının ardından üretilen kıyafetlerle belirlenmiş ve bu süreçte yaklaşık 5.000 metre kumaş kullanılmış. Ayrıca, dizinin çekimlerine özel üretilen kıyafetlerin yanı sıra, Şakir Paşa ailesinden orijinal kıyafet ve aksesuarlara da yer verilmiş. 

Ancak bu başarının elbette bir bedeli var. 

Dizide kullanılan kıyafetlerin fiyatlarıyla ilgili spesifik bilgilere ulaşmak zor olsa da, tahmini bir rakam çıkarmak için karakterlerin özenle hazırlanmış kostümlerini yapay zekaya sorduk. Sence ederi ne kadardır, dedik. Yanıtlar oldukça dikkat çekti. İşte, 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde her karakterin giydiği kıyafetlerin tahmini maliyeti...

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Yağmur Baştürk'ün hayat verdiği Hakkiye karakterinin gerçek hayattaki kıyafetine benzetilen bu kostüm ile başlayalım.

Yağmur Baştürk'ün hayat verdiği Hakkiye karakterinin gerçek hayattaki kıyafetine benzetilen bu kostüm ile başlayalım.

Fotoğrafta görülen kıyafet, 1900’lerin başlarına ait klasik bir döneme özgü tasarıma sahip. Özel dikim bir tasarım olduğu için fiyatı, kullanılan kumaşın kalitesine, dikim işçiliğine ve detaylara göre değişiklik gösterebilir. Şöyle bir tahmini maliyet çıkarabiliriz:

Kumaş: Klasik döneme uygun kaliteli kumaşlar (örneğin, jakarlı, brokar, yünlü veya keten karışımlı kumaşlar) kullanılabilir. Ortalama kumaş maliyeti 3.000 - 7.000 TL arası olabilir.

Dikim: Özel terzi dikimi ve döneme uygun detaylar (astar, düğmeler, işleme detayları) hesaba katıldığında, iyi bir modaevinde dikim fiyatı 10.000 - 20.000 TL civarında olabilir.

Şapka ve Aksesuarlar: Özel tasarım büyük şapkalar ve eldivenler için 5.000 - 10.000 TL civarında bir ek maliyet düşünülebilir.

Bu tür bir kostüm, döneme sadık kalınarak özel dikim yapılırsa 20.000 - 40.000 TL gibi bir maliyet çıkarabilir. Eğer kostüm kiralama yoluna gidilirse, günlük kiralama ücreti 3.000 - 7.000 TL civarında olabilir. Eğer tekstil firmaları ile çalışılıp seri üretim bir benzeri tasarlanırsa fiyat 10.000 TL’nin altına düşebilir.

Vahide Perçin'in giydiği İsmet Hanım kostümü.

Vahide Perçin'in giydiği İsmet Hanım kostümü.

Bu kıyafet de özel dikim ve döneme uygun tasarlanmış bir parça olduğu için maliyeti birkaç faktöre bağlı olarak değişebilir. Tahmini bir fiyat analizi yapalım:

Kumaş Maliyeti: Kullanılan kumaşın yapısı muhtemelen kadife ve yün karışımlı bir dokuma. İç kısmındaki dantel detaylar da maliyeti artırır. Ortalama kumaş maliyeti: 4.000 - 8.000 TL

Dikim ve İşçilik: Tarihi kıyafetlerde özel kalıp çalışması ve terzi işçiliği gerekir. Detaylı süslemeler ve astar dikimi ekstra maliyet getirir. Kaliteli bir modaevinde özel dikim fiyatı: 12.000 - 18.000 TL

Bu kıyafetin birebir aynısını diktirmek istersen 18.000 - 30.000 TL arasında bir maliyet çıkar. Eğer dizinin kostüm ekibi tarafından özel olarak üretildiği düşünülürse, kullanılan malzemelerin ve işçiliğin detayına göre fiyat 35.000 TL’ye kadar çıkabilir.

Fırat Tanış - Şakir Paşa

Fırat Tanış - Şakir Paşa

Bu tarz bir erkek takımı, özellikle dönem dizilerine uygun olarak özel dikimle hazırlandığında maliyeti oldukça yüksek olabilir. Tahmini maliyet hesaplayalım:

Kumaş Maliyeti: Yüksek kaliteli yünlü kumaşlar, tüvit veya kaşmir kullanılmış olabilir.

Ortalama kumaş maliyeti: 6.000 - 12.000 TL

Dikim ve İşçilik: Üç parçalı takım elbise (ceket, yelek, pantolon) özel terzi işi gerektirir. Tarihi kesim ve detaylı işçilik nedeniyle fiyat artar. İyi bir terzide özel dikim maliyeti: 15.000 - 25.000 TL

Kravat: Döneme uygun özel dokuma kravat 1.500 - 3.000 TL

Cep Saati Zinciri: Orijinal vintage bir modelse 5.000 TL’ye kadar çıkabilir.

Baston: Özel tasarım baston 3.000 - 6.000 TL

Toplam Tahmini Maliyet: Bu kıyafeti birebir diktirmek isterseniz toplam maliyet 25.000 - 45.000 TL arasında olabilir. Eğer kostüm kiralama yoluna gidilirse, günlük kiralama ücreti 5.000 - 8.000 TL civarında olabilir.

Denise Capezza - Agnesia

Denise Capezza - Agnesia

Bu tarz bir kıyafetin maliyetini hesaplayalım: 

Kumaş Maliyeti: Hafif parlak bir dokuya sahip kaliteli saten veya ipek kumaş kullanılmış. Transparan detaylarda işlemeli tül veya dantel mevcut.

Ortalama kumaş maliyeti: 5.000 - 10.000 TL

Dikim ve İşçilik: Vücuda tam oturan özel kalıp, düğme detayları ve kollarındaki nakışlar işçiliği artırır.

Özel dikim maliyeti: 12.000 - 20.000 TL

Şapka: Döneme uygun dantel ve tüllü vintage tarz şapka 3.000 - 6.000 TL

Kemer: Özel işlemeli kemer 1.500 - 3.000 TL

Toplam Tahmini Maliyet: Bu kıyafeti birebir diktirmek isterseniz toplam maliyet 18.000 - 35.000 TL arasında olabilir. Kiralama fiyatı ise 4.000 - 7.000 TL civarında olabilir.

Azra Aksu- Aliye Berger

Azra Aksu- Aliye Berger

Bu elbise 19. yüzyıl sonları veya 20. yüzyıl başlarına ait bir dönem kıyafetini andırıyor. Günümüzde bu tarz özel dikim ve detaylı kıyafetlerin maliyeti kullanılan malzemeye ve işçiliğe göre değişebilir.

Tahmini maliyet hesaplaması:

Kumaş: Saten, ipek veya pamuklu kumaşlar kullanılmış olabilir. Ortalama 4-5 metre kumaş gerekecektir. Kalitesine göre 2000-5000 TL.

Dantel ve süslemeler: El işçiliği ile yapılan dantel detayları ve fırfırlar 1000-3000 TL arasında değişebilir.

Terzilik ve dikim: Özel tasarım bir dönem kıyafeti olduğundan işçilik maliyeti 5000-10000 TL arasında olabilir.

Aksesuarlar: Kurdeleler, düğmeler ve diğer detaylar 500-1500 TL civarında olabilir.

Toplamda, bu tarz bir elbisenin günümüzde özel dikim olarak yaptırılması 8500 TL ile 20.000 TL arasında değişebilir. Daha lüks kumaşlar ve özel işlemelerle fiyat daha da artabilir.

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Meryem Uzerli - Rozali

Meryem Uzerli - Rozali

Kostüm, 19. yüzyıl sonları - 20. yüzyıl başları dönemine ait Edwardian tarzını yansıtıyor.

Bu tarz bir kostümün günümüzde özel dikim olarak yaptırılması 10.000 - 25.000 TL arasında olabilir. Kullanılan kumaşın kalitesine, el işçiliğine ve aksesuarların detayına göre fiyat artabilir.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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