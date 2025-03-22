Şakir Paşa Ailesi Dizisinde Başarıyla Taklit Edilen Kostümler Tahmini Ne Kadar Ediyor?

NOW TV'nin sevilen dizisi 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde kullanılan kıyafetler, adeta bizi hikayenin yaşandığı 1912 yılına ışınlıyor. Dizide kıyafetler üzerinde dönemin ruhunu yansıtmak amacıyla titizlikle çalışıldığı çok belli. İlk yayınlandığı günden bu yana her bölümde hem kadın hem de erkek karakterlerin giydikleri ailenin gerçek fotoğraflarında giydiği kıyafetlerle neredeyse birebir aynı.

Dizinin kostümleri ile ilgili Hürriyet'te yer alan bilgilere göre her karakterin giyim stili, çizilen eskiz çalışmalarının ardından üretilen kıyafetlerle belirlenmiş ve bu süreçte yaklaşık 5.000 metre kumaş kullanılmış. Ayrıca, dizinin çekimlerine özel üretilen kıyafetlerin yanı sıra, Şakir Paşa ailesinden orijinal kıyafet ve aksesuarlara da yer verilmiş.

Ancak bu başarının elbette bir bedeli var.

Dizide kullanılan kıyafetlerin fiyatlarıyla ilgili spesifik bilgilere ulaşmak zor olsa da, tahmini bir rakam çıkarmak için karakterlerin özenle hazırlanmış kostümlerini yapay zekaya sorduk. Sence ederi ne kadardır, dedik. Yanıtlar oldukça dikkat çekti. İşte, 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde her karakterin giydiği kıyafetlerin tahmini maliyeti...