Kızılcık Şerbeti'nde Yapılan Senaryo Hatasının Sebep Olduğu Mantıksızlığa Şoke Olacaksınız!
Kızılcık Şerbeti'nde Yapılan Senaryo Hatasının Sebep Olduğu Mantıksızlığa Şoke Olacaksınız!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DHbIZg...
3 sezondur Show TV'de rakiplerini sollamayı başaran efsane dizi Kızılcık Şerbeti'nde hiç beklemediğimiz bir senaryo hatası ile karşılaştık. Kızılcık Şerbeti'nin sıkı takipçilerinin fark ettiği bu detay sosyal medyada gündem oldu. Siz de dizinin sağlam izleyicileri arasındaysanız bu hataya şoke olacaksınız çünkü dizide 1. sezon ile 3. sezon arasında büyük bir mantıksızlık yaratmış. İşte dizinin akışını bozan betty.me1 adlı hesabın paylaştığı o hata:
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Kızılcık Şerbeti'ni çok seviyoruz ama eleştirdiğimiz yönleri de yok değil.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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