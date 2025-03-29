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Kızılcık Şerbeti'nde Yapılan Senaryo Hatasının Sebep Olduğu Mantıksızlığa Şoke Olacaksınız!

Kızılcık Şerbeti'nde Yapılan Senaryo Hatasının Sebep Olduğu Mantıksızlığa Şoke Olacaksınız!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
29.03.2025 - 09:22

3 sezondur Show TV'de rakiplerini sollamayı başaran efsane dizi Kızılcık Şerbeti'nde hiç beklemediğimiz bir senaryo hatası ile karşılaştık. Kızılcık Şerbeti'nin sıkı takipçilerinin fark ettiği bu detay sosyal medyada gündem oldu. Siz de dizinin sağlam izleyicileri arasındaysanız bu hataya şoke olacaksınız çünkü dizide 1. sezon ile 3. sezon arasında büyük bir mantıksızlık yaratmış. İşte dizinin akışını bozan betty.me1 adlı hesabın paylaştığı o hata:

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DHbIZg...
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Kızılcık Şerbeti'ni çok seviyoruz ama eleştirdiğimiz yönleri de yok değil.

Kızılcık Şerbeti'ni çok seviyoruz ama eleştirdiğimiz yönleri de yok değil.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı efsane dizi Kızılcık Şerbeti, tamı tamına 3 senedir hayatımızda. Show TV'nin uzun soluklu olmasına rağmen reytinglerde başarısını sürdüren dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti birçoğumuzun Cuma eğlencesi. Onu izlemeden haftamız şenlenmiyor, adeta!

Şerbo'nun bu kadar sevilmesi zaman zaman başına bela olabiliyor. Dizide bazı hatalar fark edebiliyoruz. Son zamanlarda ise en çok senaryo hatası gözümüze batıyor. Yine bir Şerbo izleyicisi betty.me1 adlı hesap, dizinin 1. sezonunda işlenen bir olayın günümüzde bambaşka izletildiğini fark etti. Bu da büyük bir karışıklığa neden oldu.

Dizide Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakterine son bölümlerde bir anne geldi. Oysa biz Nilay'ın annesi olmadığını biliyorduk. Yani, hatırladığımız kadarıyla öyleydi. Bir de hatırlamadığımız kısmı varmış.

Meğer Nilay ilk sezonda annesi varmış gibi anlatılmış. Bu da olay örgüsünde bir mantıksızlığa neden olmuş.

İşte o detay... Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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