Kızılcık Şerbeti'nde Yapılan Senaryo Hatasının Sebep Olduğu Mantıksızlığa Şoke Olacaksınız!

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı efsane dizi Kızılcık Şerbeti, tamı tamına 3 senedir hayatımızda. Show TV'nin uzun soluklu olmasına rağmen reytinglerde başarısını sürdüren dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti birçoğumuzun Cuma eğlencesi. Onu izlemeden haftamız şenlenmiyor, adeta!

Şerbo'nun bu kadar sevilmesi zaman zaman başına bela olabiliyor. Dizide bazı hatalar fark edebiliyoruz. Son zamanlarda ise en çok senaryo hatası gözümüze batıyor. Yine bir Şerbo izleyicisi betty.me1 adlı hesap, dizinin 1. sezonunda işlenen bir olayın günümüzde bambaşka izletildiğini fark etti. Bu da büyük bir karışıklığa neden oldu.

Dizide Feyza Civelek'in hayat verdiği Nilay karakterine son bölümlerde bir anne geldi. Oysa biz Nilay'ın annesi olmadığını biliyorduk. Yani, hatırladığımız kadarıyla öyleydi. Bir de hatırlamadığımız kısmı varmış.

Meğer Nilay ilk sezonda annesi varmış gibi anlatılmış. Bu da olay örgüsünde bir mantıksızlığa neden olmuş.