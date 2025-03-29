Yunus Akgün'ün "Tebrik Ederim Fark 25'e Düştü" Açıklamasına Galatasaraylılardan Tepki

Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maç sonunda derbiyi kazanan tarafta büyük sevinç vardı. Galatasaray cephesinde üzüntü hakimken maç sonu röportajında Lucas Toreira ve Okan Buruk özeleştiri ile birlikte Galatasaray camiasına umut veren açıklamalar yaptı. Buruk, maç için rakibini de tebrik eden centilmence açıklamalar da yaptı.

Ancak Yunus Akgün'ün 'Tebrik ederim puan farkını 25'e düşürdüler galiba' açıklaması sosyal medyada tepki çekti. Özellikle Galatasaray taraftarı Yunus Akgün'ün performansını eleştirirken, kötü performansını örtmek için böyle bir röportaj verdiğini ima etti.