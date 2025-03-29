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Yunus Akgün'ün "Tebrik Ederim Fark 25'e Düştü" Açıklamasına Galatasaraylılardan Tepki

Yunus Akgün'ün "Tebrik Ederim Fark 25'e Düştü" Açıklamasına Galatasaraylılardan Tepki

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2025 - 23:38

Beşiktaş derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maç sonunda derbiyi kazanan tarafta büyük sevinç vardı. Galatasaray cephesinde üzüntü hakimken maç sonu röportajında Lucas Toreira ve Okan Buruk özeleştiri ile birlikte Galatasaray camiasına umut veren açıklamalar yaptı. Buruk, maç için rakibini de tebrik eden centilmence açıklamalar da yaptı. 

Ancak Yunus Akgün'ün 'Tebrik ederim puan farkını 25'e düşürdüler galiba' açıklaması sosyal medyada tepki çekti. Özellikle Galatasaray taraftarı Yunus Akgün'ün performansını eleştirirken, kötü performansını örtmek için böyle bir röportaj verdiğini ima etti.

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Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Lider Galatasaray istediği oyunu sahaya yansıtamazken performansıyla eleştirilen isimlerin başında Yunus Akgün geldi. Yunus maçın ardından rakibini hedef alarak 'Tebrik ederim puan farkını 25'e indirdiler. Türkiye'nin en iyi takımını yendikleri için seviniyorlar' demesi başta taraftarı olmak üzere futbol kamuoyu tarafından eleştirildi. Galatasaraylıların sert eleştirilerine maruz kalan Yunus'la ilgili sosyal medyadaki eleştirileri derledik.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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