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Trabzonspor'dan Ahmet Mattia Minguzi İçin Formalı Paylaşım

Trabzonspor'dan Ahmet Mattia Minguzi İçin Formalı Paylaşım

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2025 - 19:36

İstanbul Kadıköy'deki bir pazarda vahşice öldürülen Ahmet Mattia Minguzi unutulmuyor. Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde her iki takımın da andığı Ahmet Mattia için ailesi büyük bir hukuk mücadelesi veriyor. Trabzonspor'un yönetim ve camia olarak sahiplendiği olayla ilgili kulüp tarafından da destek paylaşımları geliyor. Bu kez de videolu forma paylaşımı yaptılar.

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Trabzonspor taraftarı Ahmet Minguzzi'nin ölümü hepimizi sarsmıştı.

Trabzonspor taraftarı Ahmet Minguzzi'nin ölümü hepimizi sarsmıştı.

15 yaşında Kadıköy'de pazarda acı bir şekilde öldürülen Ahmet Mattia Minguzzi için ailesinin verdiği hukuk mücadelesine Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da destek gelmişti. 

Trabzonspor davaya desteğini bugün de sürdürdü.

Maça pankartla çıktılar.

Maça pankartla çıktılar.

Trabzonspor, Süper Lig maçında bugün evinde Göztepe'yi ağırladı. Maç öncesi ısınmaya çıkan Trabzonspor futbolcuları sahaya #MattiaAhmetMinguzzi yazılı bir pankartla geldi. Tribünler tarafından da alkışlanan bu hareketle kulüp ve camianın davaya olan desteği bir kez daha hatırlatıldı.

Özel bir video yayınlandı.

Özel bir video yayınlandı.

Trabzonspor kulübü özel bir videoyla Ahmet Mattia Minguzzi isimli bir formanın hazırlanışını kamuoyuyla paylaştı. Videoda 'Futbolcularımız; Mattia Ahmet Minguzzi’nin hatırasını yaşatmak için isminin yazılı olduğu formayı imzalayarak ailesine teslim etti.

Hep kalbimizde olacaksın Ahmet' denildi.

Trabzonspor'un paylaştığı duygusal video:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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