Trabzonspor'dan Ahmet Mattia Minguzi İçin Formalı Paylaşım
Trabzonspor'dan Ahmet Mattia Minguzi İçin Formalı Paylaşım
İstanbul Kadıköy'deki bir pazarda vahşice öldürülen Ahmet Mattia Minguzi unutulmuyor. Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde her iki takımın da andığı Ahmet Mattia için ailesi büyük bir hukuk mücadelesi veriyor. Trabzonspor'un yönetim ve camia olarak sahiplendiği olayla ilgili kulüp tarafından da destek paylaşımları geliyor. Bu kez de videolu forma paylaşımı yaptılar.
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Trabzonspor taraftarı Ahmet Minguzzi'nin ölümü hepimizi sarsmıştı.
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Maça pankartla çıktılar.
Özel bir video yayınlandı.
Trabzonspor'un paylaştığı duygusal video:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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