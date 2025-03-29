Trabzonspor'dan Ahmet Mattia Minguzi İçin Formalı Paylaşım

İstanbul Kadıköy'deki bir pazarda vahşice öldürülen Ahmet Mattia Minguzi unutulmuyor. Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde her iki takımın da andığı Ahmet Mattia için ailesi büyük bir hukuk mücadelesi veriyor. Trabzonspor'un yönetim ve camia olarak sahiplendiği olayla ilgili kulüp tarafından da destek paylaşımları geliyor. Bu kez de videolu forma paylaşımı yaptılar.