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Michael Schumacher'den Hayranlarını Üzecek Haberler Gelmeye Devam Ediyor

Michael Schumacher'den Hayranlarını Üzecek Haberler Gelmeye Devam Ediyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.03.2025 - 00:03

Alman basınında yer alan haberlere göre, Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 2013 yılında Fransa'nın Alpleri'nde geçirdiği kayak kazası sonrası ağır yaralanan ve tedavisi özel olarak sürdürülen Schumacher'in yakın çevresi, hariç son durumuyla ilgili bilgi sahibi olan birileri yok. 

7 kez dünya şampiyonu olan Schumacher'in kazadan sonra sadece birkaç kez ailesi tarafından paylaşılan fotoğrafları dışında hiçbir görüntüsü bulunmuyor. Tıp dünyası ise beyin hasarı nedeniyle bu derece ağır bir travma sonrası iyileşmenin oldukça zor olduğunu belirtmişti. Şimdi Alman pilota en yakın isimlerden olan bir gazeteciden üst üste kötü haberler kamuoyu ile paylaşıldı.

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12 yıldır hayattan kopuk bir şekilde tedavisi devam ediyor.

12 yıldır hayattan kopuk bir şekilde tedavisi devam ediyor.

Michael Schumacher'in tüm kariyerini takip eden ve ailesine yakın olan Alman gazeteci Felix Gorner, yedi kez dünya şampiyonu olan Schumacher'in durumunun kötüye gittiğini belirterek yeni bilgiler paylaştı.

Alman RTL televizyonuna açıklamalarda bulunan Felix Gorner, 'Durumu gerçekten üzücü. Sürekli tıbbi bakım gerekiyor ve tamamen bakıcılarının yardımına muhtaç durumda' ifadelerini kullandı.

Konuşma yetisini kaybetti.

Konuşma yetisini kaybetti.

Felix Gorner, Schumacher'in konuşma yetisini kaybettiğini de açıkladı: 'Artık sözcüklerle iletişim kuramıyor durumda.' 

2021'de yaptığı bir açıklamada Mick Schumacher ise, 'Keşke babamla konuşabilseydik, paylaşacak o kadar çok şeyimiz var ki...' şeklinde duygularını ifade etmişti.

Sınırlı sayıda kişi görebiliyor.

Sınırlı sayıda kişi görebiliyor.

Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili detaylar büyük bir gizlilikle korunuyor. Kaza sonrasından bu yana hiçbir görsel materyal kamuoyuyla paylaşılmadı. Yetkililer, yalnızca seçilmiş 20 kişinin Schumacher ile doğrudan iletişim kurabildiğini açıkladı.

FIA'nın eski başkanı Jean Todt, nadir ziyaretçiler arasında yer alıyor. Todt, geçtiğimiz Şubat ayında yaptığı açıklamada, 'Onu düzenli olarak ziyaret ediyorum. Aramızdaki bağ, ortak geçmişimizin çok ötesinde. Artık hayatımın Formula 1'den tamamen ayrı bir parçası' ifadelerini kullanmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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