Michael Schumacher'den Hayranlarını Üzecek Haberler Gelmeye Devam Ediyor

Alman basınında yer alan haberlere göre, Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in sağlık durumuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 2013 yılında Fransa'nın Alpleri'nde geçirdiği kayak kazası sonrası ağır yaralanan ve tedavisi özel olarak sürdürülen Schumacher'in yakın çevresi, hariç son durumuyla ilgili bilgi sahibi olan birileri yok.

7 kez dünya şampiyonu olan Schumacher'in kazadan sonra sadece birkaç kez ailesi tarafından paylaşılan fotoğrafları dışında hiçbir görüntüsü bulunmuyor. Tıp dünyası ise beyin hasarı nedeniyle bu derece ağır bir travma sonrası iyileşmenin oldukça zor olduğunu belirtmişti. Şimdi Alman pilota en yakın isimlerden olan bir gazeteciden üst üste kötü haberler kamuoyu ile paylaşıldı.