CNNTÜRK Ekranlarında Pikachu'nun Psikolojik Harp Olabileceği Anlatıldı
CNNTÜRK Ekranlarında Pikachu'nun Psikolojik Harp Olabileceği Anlatıldı
İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma süreci ile sokağa taşan protestoların merkezi Saraçhane olmuştu. Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar sokakta protesto gösterilerine katılırken zaman zaman renkli görüntüler de geldi. Bunlardan biri de polisten kaçan Pikachu'ydu. Pikachu'nun görüntülerinin ardından yapay zeka ile 'köpürtülen' sosyal medya görselleri de Pikachu'yu gündemden düşürmüyor.
Konu CNNTÜRK ekranlarına taşındı. Daha önce sobaya yakınlık üzerinden İmamoğlu ve Yavaş arasında adaylık tahmini yapan Ferhat Murat bu kez Pikachu'yu psikolojik harp ürünü ilan etti.
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Gösterilere Antalya'daki Pikachu görüntüleri damga vurmuştu.
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CNNTÜRK ekranlarında Pikachu'nun psikolojik harp olabileceği iddia edildi.
"Toplumlar Pikachu ile dizayn edildi"
"Önceden planlanmış"
CNNTÜRK'te Pikachu'nun terör bağlantısının masaya yatırıldığı anlar:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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