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CNNTÜRK Ekranlarında Pikachu'nun Psikolojik Harp Olabileceği Anlatıldı

CNNTÜRK Ekranlarında Pikachu'nun Psikolojik Harp Olabileceği Anlatıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2025 - 19:16

İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklanma süreci ile sokağa taşan protestoların merkezi Saraçhane olmuştu. Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar sokakta protesto gösterilerine katılırken zaman zaman renkli görüntüler de geldi. Bunlardan biri de polisten kaçan Pikachu'ydu. Pikachu'nun görüntülerinin ardından yapay zeka ile 'köpürtülen' sosyal medya görselleri de Pikachu'yu gündemden düşürmüyor. 

Konu CNNTÜRK ekranlarına taşındı. Daha önce sobaya yakınlık üzerinden İmamoğlu ve Yavaş arasında adaylık tahmini yapan Ferhat Murat bu kez Pikachu'yu psikolojik harp ürünü ilan etti.

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Gösterilere Antalya'daki Pikachu görüntüleri damga vurmuştu.

Gösterilere Antalya'daki Pikachu görüntüleri damga vurmuştu.

Antalya'da polisten kaçarken kameralara yakalanan Pikachu görüntüsü sosyal medyada viral olmayı başardı. Görüntülerin ardından yapay zekayla da hayli ilginç görseller elde edildi. Sosyal medyayı eğlenceli görsellerle dolduran Pikachu'ya 'uzman' yorumu geldi.

CNNTÜRK ekranlarında Pikachu'nun psikolojik harp olabileceği iddia edildi.

CNNTÜRK ekranlarında Pikachu'nun psikolojik harp olabileceği iddia edildi.

CNN Türk, Pikachu'nun kaçışını farklı bir açıdan ele alarak 'psikolojik harp' bağlamında değerlendirdi.  KJ'lerdeki başlıklar ise izleyenleri şaşırttı. 

Kanal, çarpıcı başlıklarla konuyu gündeme taşıdı:  

- Dünyaya Pikachu ile servis ettiler 

- Eylemlerde Japon simgesi: Pikachu sokağa davet aparatı mı oldu?

- Pikachu ile psikolojik harp mı yapılıyor?

"Toplumlar Pikachu ile dizayn edildi"

"Toplumlar Pikachu ile dizayn edildi"

Samet Güner'in sunduğu programda Ferhat Murat, iletişimci olarak konuyu yorumlarken. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ da 'terör uzmanı gözüyle konuyu yorumladı. Başbuğ, 'Bunlar hep zamanında, psikolojik harp dairelerince üretilmiş ana başlıklar, ana konular.

Ve bunun üzerinden de toplumlar maalesef provoke edildi, dizayn edildi. Bir arada tutulmaya çalışıldı.' dedi.

"Önceden planlanmış"

"Önceden planlanmış"

Coşkun Başbuğ konuyla ilgili  'Şu an yaşanan bu hadise gerçekten bir kişinin spontane fikriyle ortaya çıkan masum bir hareket mi, yoksa önceden planlanmış, Gezi olaylarındakine benzer bir sürecin parçası mı? Bunu net bir şekilde ayırt etmek gerekiyor.  

Ben, bu olayın sadece bir kişinin bireysel tepkisiyle ortaya çıktığı yönündeki masumane yaklaşıma katılmıyorum. Aksine, bu hareketin bilinçli ve maksatlı olduğunu, Gezi'de yaşanan operasyonel sürecin bir devamı niteliğinde olduğunu düşünüyorum.  

CNN Türk'ün 'Bu bir psikolojik harekât mı?' sorusu son derece yerinde. Cevap ise açık: Evet, bu bir psikolojik harp stratejisidir ve önceden planlanmış bir eylemdir. Bunu hatırlatmakta fayda var.' ifadelerini kullandı.

CNNTÜRK'te Pikachu'nun terör bağlantısının masaya yatırıldığı anlar:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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