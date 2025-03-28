CNNTÜRK Ekranlarında Pikachu'nun Psikolojik Harp Olabileceği Anlatıldı

Coşkun Başbuğ konuyla ilgili 'Şu an yaşanan bu hadise gerçekten bir kişinin spontane fikriyle ortaya çıkan masum bir hareket mi, yoksa önceden planlanmış, Gezi olaylarındakine benzer bir sürecin parçası mı? Bunu net bir şekilde ayırt etmek gerekiyor.

Ben, bu olayın sadece bir kişinin bireysel tepkisiyle ortaya çıktığı yönündeki masumane yaklaşıma katılmıyorum. Aksine, bu hareketin bilinçli ve maksatlı olduğunu, Gezi'de yaşanan operasyonel sürecin bir devamı niteliğinde olduğunu düşünüyorum.

CNN Türk'ün 'Bu bir psikolojik harekât mı?' sorusu son derece yerinde. Cevap ise açık: Evet, bu bir psikolojik harp stratejisidir ve önceden planlanmış bir eylemdir. Bunu hatırlatmakta fayda var.' ifadelerini kullandı.