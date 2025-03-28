İstanbul'da Protestoları Takip Eden İsveçli Gazeteci Joakim Medin'e Ulaşılamıyor

İsveç'te yayın yapan Dagens ETC gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Andreas Gustavsson, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonuyla ilgili gelişmeleri izlemek üzere İstanbul'da bulunan İsveçli muhabir Joakim Medin ile iletişimin kesildiğini açıkladı.

Gustavsson, Medin ile son olarak perşembe günü görüştüğünü ve gazetecinin gözaltına alınarak sorguya götürüldüğünü kendisine ilettiğini belirtti.

ETC gazetesi yetkilileri, İsveç Dışişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili başvurduklarını ancak henüz bir yanıt alamadıklarını iddia etti.