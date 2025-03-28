İstanbul'da Protestoları Takip Eden İsveçli Gazeteci Joakim Medin'e Ulaşılamıyor
İstanbul'da Protestoları Takip Eden İsveçli Gazeteci Joakim Medin'e Ulaşılamıyor
Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltı süreciyle beraber sokakta protesto gösterileri düzenlenmişti. Ulusal ve uluslararası birçok basın kuruluşunun da İstanbul'dan takip ettiği protestolarda birçok gazeteci de gözaltına alınmış hatta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 7 gazeteci kısa sürede tahliye edilirken İsveçli bir gazetecinin durumu da bugün ortaya çıktı. Gazeteci Medin'e ulaşılamadığı öğrenildi.
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Protestoların merkezi Saraçhane'yi uluslararası basın da yakından takip ediyordu.
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İsveçli gazeteci Joakim Medin de gözaltına alınanlar arasında.
2015 yılında Suriye'de alıkonmuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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