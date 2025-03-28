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İstanbul'da Protestoları Takip Eden İsveçli Gazeteci Joakim Medin'e Ulaşılamıyor

İstanbul'da Protestoları Takip Eden İsveçli Gazeteci Joakim Medin'e Ulaşılamıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.03.2025 - 18:27

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptali ve gözaltı süreciyle beraber sokakta protesto gösterileri düzenlenmişti. Ulusal ve uluslararası birçok basın kuruluşunun da İstanbul'dan takip ettiği protestolarda birçok gazeteci de gözaltına alınmış hatta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 7 gazeteci kısa sürede tahliye edilirken İsveçli bir gazetecinin durumu da bugün ortaya çıktı. Gazeteci Medin'e ulaşılamadığı öğrenildi.

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Protestoların merkezi Saraçhane'yi uluslararası basın da yakından takip ediyordu.

Protestoların merkezi Saraçhane'yi uluslararası basın da yakından takip ediyordu.

Saraçhane'deki protestoları takip eden uluslararası basın da zaman zaman polis müdahalesinin ortasında kalabiliyordu. Hatta haber takibi yapan çocuğunluğu foto muhabir 7 gazeteci gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Gazeteciler, tutukluluklarının ardından kısa süre önce tahliye edilmişti.

İsveçli gazeteci Joakim Medin de gözaltına alınanlar arasında.

İsveçli gazeteci Joakim Medin de gözaltına alınanlar arasında.

İsveç'te yayın yapan Dagens ETC gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Andreas Gustavsson, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonuyla ilgili gelişmeleri izlemek üzere İstanbul'da bulunan İsveçli muhabir Joakim Medin ile iletişimin kesildiğini açıkladı.  

Gustavsson, Medin ile son olarak perşembe günü görüştüğünü ve gazetecinin gözaltına alınarak sorguya götürüldüğünü kendisine ilettiğini belirtti.  

ETC gazetesi yetkilileri, İsveç Dışişleri Bakanlığı'na konuyla ilgili başvurduklarını ancak henüz bir yanıt alamadıklarını iddia etti.

2015 yılında Suriye'de alıkonmuştu.

2015 yılında Suriye'de alıkonmuştu.

Medin, 2015 yılında da Kobani'de rejim güçleri tarafından alıkonmuştu. 

Türkiye’den Suriye’ye geçmeye çalışırken IŞİD kontrolündeki bölgede kaybolan İsveçli gazeteci Joakim Medin, serbest bırakıldığını İsveç medyasına duyurmuştu.  

Expressen gazetesine telefonla bağlanan Medin, Türkiye sınırına yakın Kamışlı’da gözaltına alındığını anlatmıştı. İsveçli gazeteci, gözaltı süresince tecrit edildiğini ancak kötü muamele görmediğini dünyayla paylaşmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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