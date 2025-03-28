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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Tutuklandı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2025 - 17:28

İBB'ye yönelik 19 Mart Çarşamba günü başlatılan operasyonlarda kent uzlaşısı soruşturmasında yeni tutuklama geldi. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, tutuklandı.

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Kent uzlaşısı soruşturmasında yeni tutuklama.

Kent uzlaşısı soruşturmasında yeni tutuklama.

19 Mart 2025 Çarşamba günü başlatılan İBB’ye yönelik soruşturmalarda bir kişi daha tutuklandı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir,  sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında 24 Mart'ta Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir,  'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılmıştı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 23 Mart Pazar günü tutuklanmıştı. Şişli Belediyesi’ne Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyum olarak atanmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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