Espressolab'ten Video Paylaşmıştı: Mustafa Varank'a Ticaret Bakanlığı'ndan Örtülü Reklam Soruşturması
Espressolab'ten Video Paylaşmıştı: Mustafa Varank'a Ticaret Bakanlığı'ndan Örtülü Reklam Soruşturması
CHP’nin Espressolab’e boykot başlatmasının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, bir grup vekille kahve zincirinin şubesine gidip sosyal medya hesabından video paylaşmıştı. Varank’ın bu paylaşımının ardından Kent Lokantası’na giderek video çeken ve hemen arkasından hakkında ‘örtülü reklam’ soruşturması başlatılan Vedat Milor hatırlatılarak tepki gösterilmişti.
Varank, Espressolab paylaşımı nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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Mustafa Varank'ın gündem olan ve tepki çeken o videosuna ilk önce bakalım 👇
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AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, X hesabından yukarıda yer alan videoyu paylaşmıştı.
Varank, Ticaret Bakanlığı tarafından Espressolab'ten çekip paylaştığı videoya 'örtülü reklam' soruşturması başlatıldığını duyurdu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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