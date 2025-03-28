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Espressolab'ten Video Paylaşmıştı: Mustafa Varank'a Ticaret Bakanlığı'ndan Örtülü Reklam Soruşturması

Espressolab'ten Video Paylaşmıştı: Mustafa Varank'a Ticaret Bakanlığı'ndan Örtülü Reklam Soruşturması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
28.03.2025 - 17:09

CHP’nin Espressolab’e boykot başlatmasının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, bir grup vekille kahve zincirinin şubesine gidip sosyal medya hesabından video paylaşmıştı. Varank’ın bu paylaşımının ardından Kent Lokantası’na giderek video çeken ve hemen arkasından hakkında ‘örtülü reklam’ soruşturması başlatılan Vedat Milor hatırlatılarak tepki gösterilmişti. 

Varank, Espressolab paylaşımı nedeniyle Ticaret Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Mustafa Varank'ın gündem olan ve tepki çeken o videosuna ilk önce bakalım 👇

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, X hesabından yukarıda yer alan videoyu paylaşmıştı.

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, X hesabından yukarıda yer alan videoyu paylaşmıştı.

Varank, videoda “Meclis’te 1 saatlik arada Espressolab’e gelelim dedik. Burada durumlar gayet iyi. Gençler mutlu, vekil arkadaşlarımız mutlu' sözlerine yer vermişti ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Varank'ın bu paylaşımı akıllara Kent Lokantası'ndan video çektiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Vedat Milor'ü getirmişti. Milor'e, Ticaret Bakanlığı tarafından 'örtülü reklam' soruşturması başlatılmıştı.

Detaylar için... 👇

Varank, Ticaret Bakanlığı tarafından Espressolab'ten çekip paylaştığı videoya 'örtülü reklam' soruşturması başlatıldığını duyurdu.

Varank, Ticaret Bakanlığı tarafından Espressolab'ten çekip paylaştığı videoya 'örtülü reklam' soruşturması başlatıldığını duyurdu.
twitter.com

Mustafa Varank paylaşımında şunları dedi:

'Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir.

Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu.

Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım.'

Hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum.'

Soruşturma yazısında ise şu ifadeler yer aldı:

“Bakanlığımıza yapılan başvuru üzerine şahsınıza ait olduğu tespit edilen “varank” isimli Instagram hesabından yayınlanan 25.03.2025 tarihli video paylaşımınız örtülü reklam yönüyle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 63’üncü maddesi uyarınca oluşturulan Reklam Kurulu Başkanlığınca incelemeye alınmış bulunmaktadır.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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