Espressolab'ten Video Paylaşmıştı: Mustafa Varank'a Ticaret Bakanlığı'ndan Örtülü Reklam Soruşturması

Mustafa Varank paylaşımında şunları dedi:

'Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir.

Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu.

Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım.'

Hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum.'

Soruşturma yazısında ise şu ifadeler yer aldı:

“Bakanlığımıza yapılan başvuru üzerine şahsınıza ait olduğu tespit edilen “varank” isimli Instagram hesabından yayınlanan 25.03.2025 tarihli video paylaşımınız örtülü reklam yönüyle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 63’üncü maddesi uyarınca oluşturulan Reklam Kurulu Başkanlığınca incelemeye alınmış bulunmaktadır.”