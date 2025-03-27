Bir İçerik Üreticisi EspressoLab’de Boş Bardak ile Destek Videosu Çeken AKP’li Gençleri Taklit Etti

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot markalarını açıklayarak çağrı yapmıştı. Listede EspressoLab de yer alıyordu. Ardından ise AKP’li vekillerin ve gençlerin EspressoLab’e giderek destek paylaşımı yaptığı anlar sosyal medyada viral oldu. Kimileri ise videolardaki kahve bardaklarının boş olduğunu iddia etti. Kontravolta mahlaslı içerik üreticisi de baş bardak göndermesi yaparak bir parodi videosu paylaştı.