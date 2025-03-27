Bir İçerik Üreticisi EspressoLab’de Boş Bardak ile Destek Videosu Çeken AKP’li Gençleri Taklit Etti
Bir İçerik Üreticisi EspressoLab’de Boş Bardak ile Destek Videosu Çeken AKP’li Gençleri Taklit Etti
Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot markalarını açıklayarak çağrı yapmıştı. Listede EspressoLab de yer alıyordu. Ardından ise AKP’li vekillerin ve gençlerin EspressoLab’e giderek destek paylaşımı yaptığı anlar sosyal medyada viral oldu. Kimileri ise videolardaki kahve bardaklarının boş olduğunu iddia etti. Kontravolta mahlaslı içerik üreticisi de baş bardak göndermesi yaparak bir parodi videosu paylaştı.
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Parodi video ise aşağıda 👇
Boş bardak iddiası sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Ardından ise şubelere bir anda akın eden AKP’li isimler oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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