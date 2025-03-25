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İlber Ortaylı Özgür Özel’in Boykot Çağrısını Mantıklı Bulduğunu Açıkladı

İlber Ortaylı Özgür Özel’in Boykot Çağrısını Mantıklı Bulduğunu Açıkladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.03.2025 - 19:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün Saraçhane’de yaptığı konuşmasıyla boykot çağrısı yaptı. Özel, tek tek boykot markalarını açıkladıktan sonra 'boykotyap.com' sitesinden takip sağlanabileceğini dile getirdi. Kafa TV’ye konuk olan İlber Ortaylı’ya da boykot konusu hakkında düşünceleri soruldu. Ortaylı, ortada bir hesap olduğunu ve bu sebeple mantıklı bulduğunu söylemekle birlikte, “buluş olarak görüyorum” sözlerini de dile getirdi.

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“Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!”

“Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!”

Saraçhane’de protestolar devam ederken, mitinglerin de devam edeceği açıklandı. Özel,

“Biz Saraçhane'de toplanıyoruz ama dağılamıyoruz. Çünkü dağılmanın sonuçlarını biliyoruz. İlk fırsatta bir sonraki akşam yine buraya geliyoruz. Çünkü burada toplanmanın şartları devam etmektedir. Dağılmanın şartları oluşmamıştır. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

İlk gün toplandığımızda 'İlk gün olur, yarın unutulur' demişlerdi. Her şeyin hesabını yapmışlardı ama bir şeyi hesap edemediler: Sizi hesap edemediler. 'Onların seçtiğinin değil benim atadığımın dönemi başlar.

sözlerini dile getirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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