İlber Ortaylı Özgür Özel’in Boykot Çağrısını Mantıklı Bulduğunu Açıkladı
İlber Ortaylı Özgür Özel’in Boykot Çağrısını Mantıklı Bulduğunu Açıkladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz gün Saraçhane’de yaptığı konuşmasıyla boykot çağrısı yaptı. Özel, tek tek boykot markalarını açıkladıktan sonra 'boykotyap.com' sitesinden takip sağlanabileceğini dile getirdi. Kafa TV’ye konuk olan İlber Ortaylı’ya da boykot konusu hakkında düşünceleri soruldu. Ortaylı, ortada bir hesap olduğunu ve bu sebeple mantıklı bulduğunu söylemekle birlikte, “buluş olarak görüyorum” sözlerini de dile getirdi.
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“Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!”
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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