İlber Ortaylı Özgür Özel’in Boykot Çağrısını Mantıklı Bulduğunu Açıkladı

Saraçhane’de protestolar devam ederken, mitinglerin de devam edeceği açıklandı. Özel,

“Biz Saraçhane'de toplanıyoruz ama dağılamıyoruz. Çünkü dağılmanın sonuçlarını biliyoruz. İlk fırsatta bir sonraki akşam yine buraya geliyoruz. Çünkü burada toplanmanın şartları devam etmektedir. Dağılmanın şartları oluşmamıştır. Sonuna kadar mücadele edeceğiz.

İlk gün toplandığımızda 'İlk gün olur, yarın unutulur' demişlerdi. Her şeyin hesabını yapmışlardı ama bir şeyi hesap edemediler: Sizi hesap edemediler. 'Onların seçtiğinin değil benim atadığımın dönemi başlar.

sözlerini dile getirdi.