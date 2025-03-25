Özgür Özel Açıklamasıyla Gündemde: “Batıdaki Kürtlerin Yönetimde Temsili Teröristlikse Ben Terörist Olayım”
Özgür Özel Açıklamasıyla Gündemde: “Batıdaki Kürtlerin Yönetimde Temsili Teröristlikse Ben Terörist Olayım”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 99 kişi 19 Mart’ta gözaltına alınmıştı. Ardından ise İmamoğlu için tutuklama kararı verildi. Soruşturma sürecinde “terör” suçlaması da dosyada yer alıyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kent uzlaşısı sebebiyle “terör” suçlaması yapılması hakkında açıklamasıyla gündeme geldi. Özel, “Kent uzlaşısıyla Batı illerindeki Kürtlerin yönetimde temsili teröristlikse ben terörist olayım” sözleriyle dikkat çekti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kent uzlaşısının takdir edilmesi gereken bir durum olduğunu savundu.
Tutukluluk kararı verildiğinde de İmamoğlu’nun kent uzlaşısı dosyasından serbest bırakıldığı açıklanmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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