Özgür Özel Açıklamasıyla Gündemde: “Batıdaki Kürtlerin Yönetimde Temsili Teröristlikse Ben Terörist Olayım”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde 99 kişi 19 Mart’ta gözaltına alınmıştı. Ardından ise İmamoğlu için tutuklama kararı verildi. Soruşturma sürecinde “terör” suçlaması da dosyada yer alıyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kent uzlaşısı sebebiyle “terör” suçlaması yapılması hakkında açıklamasıyla gündeme geldi. Özel, “Kent uzlaşısıyla Batı illerindeki Kürtlerin yönetimde temsili teröristlikse ben terörist olayım” sözleriyle dikkat çekti.