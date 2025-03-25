Gün Gün Açıkladık: 18 Mart’tan Bu Yana Ülke Gündeminde Neler Yaşandı?
Gün Gün Açıkladık: 18 Mart’tan Bu Yana Ülke Gündeminde Neler Yaşandı?
Ülke gündemimiz geçtiğimiz hafta 18 Mart gününde tamamen değişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle birlikte başladı her şey. Ardından ise tutuklama kararları, sosyal medyaya erişim kısıtlamaları, eylemler, protestolar beraberinde geldi.
Şimdiyse gün gün neler yaşandığını derledik. Kaçıranlar için gelin detaylara geçelim.
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Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan kararların ardından her geçen gün yeni kararlar açıklanıyor.
Bir diğer yandan ise özellikle İstanbul’da protestolar devam ediyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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