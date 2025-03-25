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Gün Gün Açıkladık: 18 Mart’tan Bu Yana Ülke Gündeminde Neler Yaşandı?

Gün Gün Açıkladık: 18 Mart’tan Bu Yana Ülke Gündeminde Neler Yaşandı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.03.2025 - 17:36

Ülke gündemimiz geçtiğimiz hafta 18 Mart gününde tamamen değişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesiyle birlikte başladı her şey. Ardından ise tutuklama kararları, sosyal medyaya erişim kısıtlamaları, eylemler, protestolar beraberinde geldi. 

Şimdiyse gün gün neler yaşandığını derledik. Kaçıranlar için gelin detaylara geçelim.

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İşte detaylar 👇

Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan kararların ardından her geçen gün yeni kararlar açıklanıyor.

Ekrem İmamoğlu hakkında çıkan kararların ardından her geçen gün yeni kararlar açıklanıyor.

Şimdiyse İBB Başkan Vekilinin kim olacağı ve sürecin nasıl devam edeceği merak konusu.

Bir diğer yandan ise özellikle İstanbul’da protestolar devam ediyor.

Bir diğer yandan ise özellikle İstanbul’da protestolar devam ediyor.

Önümüzde günlerde neler yaşanacağını birlikte göreceğiz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Bozkurt

Önümüzdeki günlerde AKP'nin bu ani kudurmasının asıl sebebini kesin olarak öğreniriz zaten. DMM de konuya dahil olup çabalıyorsa vaziyet az çok belli.

Enver Paşa

Bir Hırsız ve haramileri yakalandı… gerisi lafı güzaf. Normal olağan…