Protestolara Destek Bildirisi Yayınlayan İlk Grup 1907 ÜNİFEB Oldu
Protestolara Destek Bildirisi Yayınlayan İlk Grup 1907 ÜNİFEB Oldu
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklama süreciyle birlikte süren sokak protestoları sürüyor. İstanbul ve Ankara'da yoğun bir öğrenci katılımıyla yaşanan protestolarda gözaltılar da öğrenci ağırlıklı oluyor. Sabah baskınları ve alandan gözaltına alınan öğrencilerin gözaltı ve yargı süreci devam ediyor.
Gezi döneminde taraftar gruplarının etkin olduğu görülürken, bu protestolarda sessiz kalmaları dikkat çekmişti. Günler sonra bir taraftar grubundan açıklama geldi.
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1907 ÜNİFEB: Endişeliyiz, Kaygılıyız
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Açıklamada üniversitelerin toplumsal işlevine değinilerek "bu değerler tehdit altında" denildi:
Protestoların amacını "Siyasete destek değil gençliğin sesini duyurmak için..." diyerek açıklayan grup açıklamanın devamında şunları söyledi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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