Protestolara Destek Bildirisi Yayınlayan İlk Grup 1907 ÜNİFEB Oldu

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklama süreciyle birlikte süren sokak protestoları sürüyor. İstanbul ve Ankara'da yoğun bir öğrenci katılımıyla yaşanan protestolarda gözaltılar da öğrenci ağırlıklı oluyor. Sabah baskınları ve alandan gözaltına alınan öğrencilerin gözaltı ve yargı süreci devam ediyor.

Gezi döneminde taraftar gruplarının etkin olduğu görülürken, bu protestolarda sessiz kalmaları dikkat çekmişti. Günler sonra bir taraftar grubundan açıklama geldi.