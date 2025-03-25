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Protestolara Destek Bildirisi Yayınlayan İlk Grup 1907 ÜNİFEB Oldu

Protestolara Destek Bildirisi Yayınlayan İlk Grup 1907 ÜNİFEB Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.03.2025 - 15:49

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutuklama süreciyle birlikte süren sokak protestoları sürüyor. İstanbul ve Ankara'da yoğun bir öğrenci katılımıyla yaşanan protestolarda gözaltılar da öğrenci ağırlıklı oluyor. Sabah baskınları ve alandan gözaltına alınan öğrencilerin gözaltı ve yargı süreci devam ediyor. 

Gezi döneminde taraftar gruplarının etkin olduğu görülürken, bu protestolarda sessiz kalmaları dikkat çekmişti. Günler sonra bir taraftar grubundan açıklama geldi.

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1907 ÜNİFEB: Endişeliyiz, Kaygılıyız

1907 ÜNİFEB: Endişeliyiz, Kaygılıyız

ÜNİFEB’in “Ülkemizde son günlerde yaşanan olaylar ve demokratik hakkını kullanan halka karşı uygulanan orantısız güç bizleri derinden üzmekte ve kaygılandırmaktadır.” ifadesiyle başlayan “Endişeliyiz, kaygılıyız” başlıklı bir metin yayınladı.

Açıklamada üniversitelerin toplumsal işlevine değinilerek "bu değerler tehdit altında" denildi:

Açıklamada üniversitelerin toplumsal işlevine değinilerek "bu değerler tehdit altında" denildi:

“Bizler, bu ülkenin aydınlık geleceğini şekillendirecek olan gençler ve öğrenciler olarak, demokrasinin, bireysel özgürlüklerin ve adaletin savunucularıyız.

Üniversiteler, yalnızca eğitim kurumları değil, aynı zamanda özgür düşüncenin, eleştirinin ve ideolojik çeşitliliğin serbestçe ifade edilebildiği yerlerdir. Ancak, bugün üniversitelerimizde ve ülke genelinde yaşananlar, bu temel değerlerin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu gözler önüne sermektedir.'

Protestoların amacını "Siyasete destek değil gençliğin sesini duyurmak için..." diyerek açıklayan grup açıklamanın devamında şunları söyledi:

Protestoların amacını "Siyasete destek değil gençliğin sesini duyurmak için..." diyerek açıklayan grup açıklamanın devamında şunları söyledi:

'Protestolar siyasete destek amacıyla değil, bu ülkenin geleceği olan biz gençlerin sesinin duyulması amacıyla başlamıştır. Bugün, özellikle ODTÜ başta olmak üzere, üniversite öğrencilerine yönelik ciddi bir baskı ve şiddet uygulanmakta, öğrencilere fikirlerini özgürce ve demokratik şekilde ifade etme hakkı verilmemektedir.

Bizler, 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği olarak, anayasal hakkını kullanırken kötü muameleye maruz kalan arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtiyor; şiddetten uzak, mutlu, huzurlu günleri temenni ediyoruz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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