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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Taraftarları Kulüplerinin Gündeme Sessiz Kalmasına Tepki Gösterdi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Taraftarları Kulüplerinin Gündeme Sessiz Kalmasına Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.03.2025 - 10:07

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemleri, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da sürüyor. Sosyal medya kullanıcıları sevdikleri sporcuların, influencerların ve ünlülerin sessizliğine isyan ederek yeni bir boykot çağrısı yaptılar. Bu tepkilere Türkiye'nin üç büyük kulübü de hedef oldu. Üç kulüp de gündeme dair bir şey paylaşmazken taraftarlarından tepki gördü.

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Türkiye'de muhalefet günlerdir sokaklarda protesto gösterileri yapıyor.

Türkiye'de muhalefet günlerdir sokaklarda protesto gösterileri yapıyor.

Ekrem İmamoğlu'na gerçekleştirilen operasyon sonucunda sokaklara dökülen halk zaman zaman polisle karşı karşıya geliyor. Büyük protesto gösterilerinin yaşandığı beş günlük süreçte vatandaşlar sessiz kalan kişi ve kurumlara tepki gösteriyor.

Tepkilerden nasibini alanlar arasında futbol kulüpleri de var.

Tepkilerden nasibini alanlar arasında futbol kulüpleri de var.

Vatandaşlar sevdikleri şarkıcı, oyuncu, influencer ve sporculara tepki gösteriyor. Bunun yanında taraftarlar, her fırsatta kendilerini sivil toplum kuruluşu olarak adlandıran, Atatürkçü olmakla övünen ya da Kurtuluş Savaşı'ndaki rolleriyle ön plana çıkan kulüplere gündeme sessiz kaldıkları için ağır ifadelerle eleştiri yöneltiyor. O eleştirilerde öne çıkan ifadelerin bazılarını sizin için derledik.

Kulüplerin #BizimÇocuklar hitabı taraftarları hayli kızdırdı.

Kulüplerin #BizimÇocuklar hitabı taraftarları hayli kızdırdı.
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Birçok taraftar kendi takımını cesurca eleştirerek korkaklıkla suçladı.

Birçok taraftar kendi takımını cesurca eleştirerek korkaklıkla suçladı.
twitter.com

Hem kulüplere hem milli topçulara tepkiler vardı.

Hem kulüplere hem milli topçulara tepkiler vardı.
twitter.com
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Milli Mücadele döneminden örneklerle taraftarlar kulüplerine kızdı.

Milli Mücadele döneminden örneklerle taraftarlar kulüplerine kızdı.
twitter.com

Bu eleştiriden herkes nasibini aldı.

Bu eleştiriden herkes nasibini aldı.
twitter.com

Kulüpler tarihleriyle çelişmekle suçlandı.

Kulüpler tarihleriyle çelişmekle suçlandı.
twitter.com

Taraftarlığını askıya alan kişi sayısı da fazlaydı.

Taraftarlığını askıya alan kişi sayısı da fazlaydı.
twitter.com

Kulüplerin Atatürk'ü "kullanmaları" eleştirildi.

Kulüplerin Atatürk'ü "kullanmaları" eleştirildi.
twitter.com
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Hukuksuzluktan yakınan kulüplere kendi itirazlarıyla cevap verdi taraftarlar

Hukuksuzluktan yakınan kulüplere kendi itirazlarıyla cevap verdi taraftarlar
twitter.com

Taraftar sayıları nedeniyle "sivil toplum kuruluşu" olduklarını iddia eden kulüpler hedefteydi.

Taraftar sayıları nedeniyle "sivil toplum kuruluşu" olduklarını iddia eden kulüpler hedefteydi.
twitter.com

"Yapı" eleştirisi özellikle Fenerbahçe taraftarında hayli fazlaydı.

"Yapı" eleştirisi özellikle Fenerbahçe taraftarında hayli fazlaydı.
twitter.com

"Susmayı tercih ettiğiniz için..."

"Susmayı tercih ettiğiniz için..."
twitter.com

Atatürkçülük üzerinden üç kulüp de epey eleştiri aldı.

Atatürkçülük üzerinden üç kulüp de epey eleştiri aldı.
twitter.com
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Boykot edenlerin yanı sıra "size rağmen" yorumu da vardı.

Boykot edenlerin yanı sıra "size rağmen" yorumu da vardı.
twitter.com

Taraftar kırgınlıklarını dile getirdi.

Taraftar kırgınlıklarını dile getirdi.
twitter.com

Milli Mücadele'deki rolleriyle övünen kulüplerine ağır eleştiriler getirdiler.

Milli Mücadele'deki rolleriyle övünen kulüplerine ağır eleştiriler getirdiler.
twitter.com

Birçok taraftar da kulüplerini takipten çıktı.

Birçok taraftar da kulüplerini takipten çıktı.
twitter.com

Üç büyük kulüp taraftarı da "çıt çıkmamasını" fazlasıyla eleştirdi.

Üç büyük kulüp taraftarı da "çıt çıkmamasını" fazlasıyla eleştirdi.
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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