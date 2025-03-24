Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Taraftarları Kulüplerinin Gündeme Sessiz Kalmasına Tepki Gösterdi
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Taraftarları Kulüplerinin Gündeme Sessiz Kalmasına Tepki Gösterdi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemleri, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da sürüyor. Sosyal medya kullanıcıları sevdikleri sporcuların, influencerların ve ünlülerin sessizliğine isyan ederek yeni bir boykot çağrısı yaptılar. Bu tepkilere Türkiye'nin üç büyük kulübü de hedef oldu. Üç kulüp de gündeme dair bir şey paylaşmazken taraftarlarından tepki gördü.
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Türkiye'de muhalefet günlerdir sokaklarda protesto gösterileri yapıyor.
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Tepkilerden nasibini alanlar arasında futbol kulüpleri de var.
Kulüplerin #BizimÇocuklar hitabı taraftarları hayli kızdırdı.
Birçok taraftar kendi takımını cesurca eleştirerek korkaklıkla suçladı.
Hem kulüplere hem milli topçulara tepkiler vardı.
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Milli Mücadele döneminden örneklerle taraftarlar kulüplerine kızdı.
Bu eleştiriden herkes nasibini aldı.
Kulüpler tarihleriyle çelişmekle suçlandı.
Taraftarlığını askıya alan kişi sayısı da fazlaydı.
Kulüplerin Atatürk'ü "kullanmaları" eleştirildi.
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Hukuksuzluktan yakınan kulüplere kendi itirazlarıyla cevap verdi taraftarlar
Taraftar sayıları nedeniyle "sivil toplum kuruluşu" olduklarını iddia eden kulüpler hedefteydi.
"Yapı" eleştirisi özellikle Fenerbahçe taraftarında hayli fazlaydı.
"Susmayı tercih ettiğiniz için..."
Atatürkçülük üzerinden üç kulüp de epey eleştiri aldı.
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Boykot edenlerin yanı sıra "size rağmen" yorumu da vardı.
Taraftar kırgınlıklarını dile getirdi.
Milli Mücadele'deki rolleriyle övünen kulüplerine ağır eleştiriler getirdiler.
Birçok taraftar da kulüplerini takipten çıktı.
Üç büyük kulüp taraftarı da "çıt çıkmamasını" fazlasıyla eleştirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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