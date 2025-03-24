Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Taraftarları Kulüplerinin Gündeme Sessiz Kalmasına Tepki Gösterdi

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto eylemleri, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından da sürüyor. Sosyal medya kullanıcıları sevdikleri sporcuların, influencerların ve ünlülerin sessizliğine isyan ederek yeni bir boykot çağrısı yaptılar. Bu tepkilere Türkiye'nin üç büyük kulübü de hedef oldu. Üç kulüp de gündeme dair bir şey paylaşmazken taraftarlarından tepki gördü.