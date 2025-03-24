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A Ligi'ne Yükselen Milli Takımın Rakipleri ve Fikstürü Belli Oldu

A Ligi'ne Yükselen Milli Takımın Rakipleri ve Fikstürü Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.03.2025 - 08:33

Play Off turunda Macaristan'la eşleşen millilerimiz hata yapmadı. İstanbul'da rakibini 3-1 yenen milliler Budapeşte'de de 3-0 sahadan galip ayrıldı. İki maçta da üstün futbolunu sahaya yansıtan Türkiye A Ligi biletini aldı. Macaristan ise bu sonuçla B Ligi'ne düştü. 

Dün oynanan maçlar sonunda milli takımın Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağı rakipleri ve fikstürü de belli oldu.

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A Milli Takım, Macaristan'ı 6 golle geçti.

A Milli Takım, Macaristan'ı 6 golle geçti.

Dün gece oynanan maçlarla Dünya Kupası Elemeleri için gruplar belli oldu.

Türkiye iki maç sonunda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0'lık skorlarla toplamda 6 gol atıp elemeyi başardı. 

Üstün bir futbolla A Ligi biletini cebine koyan millilerin Dünya Kupası yolunda güçlü rakipleri var.

Rakiplerle beraber fikstür de açıklandı.

Rakiplerle beraber fikstür de açıklandı.

Milliler elemelerde mücadele edeceği E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

İspanya gibi güçlü bir takımın yanı sıra yükselişteki futbol ülkelerinden Gürcistan önemli bir rakip olarak ön plana çıkıyor. Bulgaristan ise eleme gruplarında her zaman sürprize açık maçlar oynayabiliyor. 

Fikstür ise şu şekilde oldu: 

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye

7 Eylül: Türkiye - İspanya

11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım: İspanya - Türkiye

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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