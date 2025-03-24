A Ligi'ne Yükselen Milli Takımın Rakipleri ve Fikstürü Belli Oldu
A Ligi'ne Yükselen Milli Takımın Rakipleri ve Fikstürü Belli Oldu
Play Off turunda Macaristan'la eşleşen millilerimiz hata yapmadı. İstanbul'da rakibini 3-1 yenen milliler Budapeşte'de de 3-0 sahadan galip ayrıldı. İki maçta da üstün futbolunu sahaya yansıtan Türkiye A Ligi biletini aldı. Macaristan ise bu sonuçla B Ligi'ne düştü.
Dün oynanan maçlar sonunda milli takımın Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağı rakipleri ve fikstürü de belli oldu.
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A Milli Takım, Macaristan'ı 6 golle geçti.
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Rakiplerle beraber fikstür de açıklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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