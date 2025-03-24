A Ligi'ne Yükselen Milli Takımın Rakipleri ve Fikstürü Belli Oldu

Play Off turunda Macaristan'la eşleşen millilerimiz hata yapmadı. İstanbul'da rakibini 3-1 yenen milliler Budapeşte'de de 3-0 sahadan galip ayrıldı. İki maçta da üstün futbolunu sahaya yansıtan Türkiye A Ligi biletini aldı. Macaristan ise bu sonuçla B Ligi'ne düştü.

Dün oynanan maçlar sonunda milli takımın Dünya Kupası Elemeleri'nde karşılaşacağı rakipleri ve fikstürü de belli oldu.