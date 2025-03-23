Süper Lig'de Maçlar Bir Hafta Ertelenebilir: "Çarşamba'ya Kadar Netleşecek"

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından muhalefet bugün de Saraçhane'deydi. Diğer şehirlerde de karar protesto edilmeye devam ediyor. Muhalefetin boykot ve sokak çağrıları karşılık bulurken futbol cephesinde de ilginç bir hazırlık olduğu iddia edildi.