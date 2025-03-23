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Süper Lig'de Maçlar Bir Hafta Ertelenebilir: "Çarşamba'ya Kadar Netleşecek"

Süper Lig'de Maçlar Bir Hafta Ertelenebilir: "Çarşamba'ya Kadar Netleşecek"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.03.2025 - 00:21

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden beri Türkiye olağanüstü günler geçiriyor. Muhalefet sokakta yaşananları protesto ederken, Saraçhane başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde de polis müdahaleleri yaşanıyor. 

Futbolda milli aranın tamamlanması ile önümüzdeki hafta sonu ligler yeniden başlayacak. Gazeteci Umut Eken'in iddiasına göre ligler ertelenebilir.

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Türkiye günlerdir olağanüstü olaylarla karşı karşıya kalıyor.

Türkiye günlerdir olağanüstü olaylarla karşı karşıya kalıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından muhalefet bugün de Saraçhane'deydi. Diğer şehirlerde de karar protesto edilmeye devam ediyor. Muhalefetin boykot ve sokak çağrıları karşılık bulurken futbol cephesinde de ilginç bir hazırlık olduğu iddia edildi.

TFF, ligleri bir hafta erteleyebilir.

TFF, ligleri bir hafta erteleyebilir.

Gazeteci Umut Eken, X'ten paylaştığı haberde liglerin bir hafta ertelenebileceğin yazdı. Kararın çarşamba gününe kadar netleşebileceğini yazan Eken, İçişleri Bakanlığı ve TFF'nin durumu istişare ettiğini söyledi.

Milli ara nedeniyle liglere ara verilmişti.

Milli ara nedeniyle liglere ara verilmişti.

Türkiye'nin Macaristan ile oynadığı Play Off maçları sebebiyle liglere bu hafta ara verilmişti. Milli maçta gündemle ilgili herhangi bir protesto yaşanmazken, lig maçlarında olabilme ihtimalinin TFF'yi bu karara itebileceği iddia ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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