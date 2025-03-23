Süper Lig'de Maçlar Bir Hafta Ertelenebilir: "Çarşamba'ya Kadar Netleşecek"
Süper Lig'de Maçlar Bir Hafta Ertelenebilir: "Çarşamba'ya Kadar Netleşecek"
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı günden beri Türkiye olağanüstü günler geçiriyor. Muhalefet sokakta yaşananları protesto ederken, Saraçhane başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde de polis müdahaleleri yaşanıyor.
Futbolda milli aranın tamamlanması ile önümüzdeki hafta sonu ligler yeniden başlayacak. Gazeteci Umut Eken'in iddiasına göre ligler ertelenebilir.
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Türkiye günlerdir olağanüstü olaylarla karşı karşıya kalıyor.
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TFF, ligleri bir hafta erteleyebilir.
Milli ara nedeniyle liglere ara verilmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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