Türkiye, Macaristan'a Karşı Deplasmanda da Galip Geldi Tur Atladı
Türkiye, Macaristan'a Karşı Deplasmanda da Galip Geldi Tur Atladı
3-1'in rövanşında milli takım Macaristan deplasmanına Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkadir, Eren, İsmail, Hakan, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem ilk 11'iyle çıktı. Avantajını iyi kullanan milliler deplasmanda da kazanarak A Ligi'ne yükselmeyi başardı. Milli takım için şimdi yeni bir heyecan başlıyor.
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A Milli Takım deplasmanda da hata yapmadı.
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3 golle A Ligi'ne...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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