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Türkiye, Macaristan'a Karşı Deplasmanda da Galip Geldi Tur Atladı

Türkiye, Macaristan'a Karşı Deplasmanda da Galip Geldi Tur Atladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.03.2025 - 21:55

3-1'in rövanşında milli takım Macaristan deplasmanına Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkadir, Eren, İsmail, Hakan, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem ilk 11'iyle çıktı. Avantajını iyi kullanan milliler deplasmanda da kazanarak A Ligi'ne yükselmeyi başardı. Milli takım için şimdi yeni bir heyecan başlıyor.

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A Milli Takım deplasmanda da hata yapmadı.

A Milli Takım deplasmanda da hata yapmadı.

Macaristan deplasmanına 3-1'lik avantajla çıkan milliler deplasmanda da kazanmayı bildi. 37.dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltı golüyle takımımızı 1-0 öne geçirdi. 

Oyunun momentumunu kısa sürede eline geçiren futbolcularımız iki dakika sonra Arda Güler'in ayağından bir gol daha buldu. 

Devreyi 2-0 önde kapatan milliler ikinci yarıda da kontrolü elden bırakmadı.

3 golle A Ligi'ne...

3 golle A Ligi'ne...

Hakan ve Arda'nın ardından 90.dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle milliler 3-0 öne geçti. Maç da bu skorla tamamlandı ve A milliler A Ligi'ne yükseldi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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