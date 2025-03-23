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İmamoğlu Kararı Sonrası Voleybolcuların Instagram Paylaşımları

İmamoğlu Kararı Sonrası Voleybolcuların Instagram Paylaşımları

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
23.03.2025 - 12:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Voleybol dünyasından sporcular, karardan önce sosyal medya hesaplarından İmamoğlu'na destek ve Atatürk paylaşımlarında bulundu. (X: @gibbybaris)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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