İmamoğlu Kararı Sonrası Voleybolcuların Instagram Paylaşımları
İmamoğlu Kararı Sonrası Voleybolcuların Instagram Paylaşımları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Voleybol dünyasından sporcular, karardan önce sosyal medya hesaplarından İmamoğlu'na destek ve Atatürk paylaşımlarında bulundu. (X: @gibbybaris)
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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