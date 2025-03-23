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Darısı Tüm Aşıkların Başına: Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Sevgilisi Sera Vrij'e Evlilik Teklif Etti!

Darısı Tüm Aşıkların Başına: Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Sevgilisi Sera Vrij'e Evlilik Teklif Etti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 18:28

Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin gözde oyuncularındandı. Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi, göğsümüzü gururla kabartmıştı. 

Uzun süredir Sera Vrij ile aşk yaşayan ünlü futbolcumuzdan sevindiren bir haber geldi. Kadıoğlu, Virj'e evlenme teklifi etti.

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Şimdilerde İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’da olsa da birçoğumuz Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe forması giyerken tanıyıp sevmiştik.

Şimdilerde İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’da olsa da birçoğumuz Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe forması giyerken tanıyıp sevmiştik.

2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Kadıoğlu, orta saha ve bek pozisyonlarında oynadı. Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncumuz aynı zamanda Türk milli takım formasını da gururla üzerinde taşıyor. Bu sezonda Brighton'a transfer olan Ferdi, takıma kısa sürede uyum sağlamış fakat nazardan, kem gözden uzak kalamayıp sakatlık yaşamıştı.

Kendisi iki senedir Sera Vrij ile aşk yaşıyordu.

Kendisi iki senedir Sera Vrij ile aşk yaşıyordu.

Sosyal medyasını epey aktif kullanan Sera, stili ve paylaşımlarıyla ön plana çıkıyor. Vitalderma Kliniek isimli bir de güzellik, kozmetik ve kişisel bakım alanlarında faaliyet gösteren merkezin sahibi olarak adından söz ettiriyor. Babasının ise Hollanda'nın tanınan karma dövüş sporcusu Dick Vrij olduğu biliniyor.

İkili sonunda muradına erdi ve Ferdi Kadıoğlu, Sera Vrij'e evlilik teklifi etti!

İkili sonunda muradına erdi ve Ferdi Kadıoğlu, Sera Vrij'e evlilik teklifi etti!

Kadıoğlu'nun diz çöktüğü ve Sera'nın güzel pırlantasını gözler önüne serdiği 'Evet!' paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı. Fotoğraflardaki gül detayı ve güllerden yapılan kalp dekoru Ferdi'ye 'aşk adamı' diyerek ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiş oldu. 

Bizden de çiftimize şimdiden bir ömür boyu mutluk dilemek düşer!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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