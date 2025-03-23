Darısı Tüm Aşıkların Başına: Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Sevgilisi Sera Vrij'e Evlilik Teklif Etti!

Kadıoğlu'nun diz çöktüğü ve Sera'nın güzel pırlantasını gözler önüne serdiği 'Evet!' paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı. Fotoğraflardaki gül detayı ve güllerden yapılan kalp dekoru Ferdi'ye 'aşk adamı' diyerek ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha göstermiş oldu.

Bizden de çiftimize şimdiden bir ömür boyu mutluk dilemek düşer!