Darısı Tüm Aşıkların Başına: Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Sevgilisi Sera Vrij'e Evlilik Teklif Etti!
Darısı Tüm Aşıkların Başına: Milli Futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Sevgilisi Sera Vrij'e Evlilik Teklif Etti!
Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin gözde oyuncularındandı. Sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi, göğsümüzü gururla kabartmıştı.
Uzun süredir Sera Vrij ile aşk yaşayan ünlü futbolcumuzdan sevindiren bir haber geldi. Kadıoğlu, Virj'e evlenme teklifi etti.
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Şimdilerde İngiltere Premier Lig ekibi Brighton’da olsa da birçoğumuz Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe forması giyerken tanıyıp sevmiştik.
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Kendisi iki senedir Sera Vrij ile aşk yaşıyordu.
İkili sonunda muradına erdi ve Ferdi Kadıoğlu, Sera Vrij'e evlilik teklifi etti!
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