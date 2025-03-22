Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın Babası Yüksel Yıldırım'dan İmamoğlu Paylaşımı
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın Babası Yüksel Yıldırım'dan İmamoğlu Paylaşımı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 91 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olması büyük bir protesto dalgasına neden oldu. Halkın çeşitli kesimlerinden İmamoğlu'na destek büyüyor. Bir destek de Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın ailesinden geldi.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.
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Sosyal medyada bir destek de Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'dan geldi.
Yüksel Yıldırım'ın paylaşımları ⬇️
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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