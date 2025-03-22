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Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın Babası Yüksel Yıldırım'dan İmamoğlu Paylaşımı

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın Babası Yüksel Yıldırım'dan İmamoğlu Paylaşımı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.03.2025 - 21:43

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 91 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olması büyük bir protesto dalgasına neden oldu. Halkın çeşitli kesimlerinden İmamoğlu'na destek büyüyor. Bir destek de Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın ailesinden geldi.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Saraçhane'den Çağlayan'a Ankara'dan İzmir'e ülkenin birçok noktasından protesto görüntüleri geliyor. Sosyal medyada da Ekrem İmamoğlu'na büyük bir destek var.

Sosyal medyada bir destek de Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'dan geldi.

Sosyal medyada bir destek de Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz'dan geldi.

Yüksel Yılmaz, Instagram hesabından Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımları yaptı. Yılmaz, Gençliğe Hitabe'yi paylaştığı storynin ardından Atatürk'ün sözünü paylaşarak tepkisini gösterdi. 

Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ve 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır' sözlerini paylaşan Yüksel Yıldırım'a sosyal medyadan destek geldi.

Yüksel Yıldırım'ın paylaşımları ⬇️

Yüksel Yıldırım'ın paylaşımları ⬇️

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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