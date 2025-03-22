Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın Babası Yüksel Yıldırım'dan İmamoğlu Paylaşımı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 91 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun olması büyük bir protesto dalgasına neden oldu. Halkın çeşitli kesimlerinden İmamoğlu'na destek büyüyor. Bir destek de Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın ailesinden geldi.