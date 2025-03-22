İstanbul'a Giriş Çıkış Valilik Tarafından Kısıtlandı
İstanbul'a Giriş Çıkış Valilik Tarafından Kısıtlandı
Ekrem İmamoğlu'nun adliyeye sevk edilmesinin ardından Valilik'ten yeni kararlar geldi. Eylem yasağının 27 Mart'a uzatılmasının ardından İstanbul'a giriş çıkışlar da kısıtlandı.
Valilik kararı “ilimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir” diyerek duyurdu.
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Valilik "tedbir" dedi.
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Giriş çıkış kısıtlaması hakkında da Valilik eyleme katılması muhtemel kişiler için olduğunu açıkladı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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