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İstanbul'da Eylem Yasağı 27 Mart'a Kadar Uzatıldı

İstanbul'da Eylem Yasağı 27 Mart'a Kadar Uzatıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.03.2025 - 20:27

İstanbul'da eylem yasağı 27 Mart'a kadar uzatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından getirilen eylem yasağı genişletildi. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'de de Valilikler, her türlü toplantı ve gösteriyi yasakladı. 

GELİŞMELER BİRAZDAN

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Valilik yeni kararı duyurdu.

Valilik yeni kararı duyurdu.

İstanbul Valiliği daha önce provokatif eylemler olabileceği gerekçesiyle 19-23 Mart tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı getirmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun bugün gözaltında alınan ifadesinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilmesiyle Valilik birçok yeni karara imza attı.

Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar kapatıldı.

Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar kapatıldı.

Valilik kararı gereği Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yolların kapatıldığı açıklanmıştı. Yeni bir kararla daha önce 23 Mart'a kadar geçerli olan eylem yasağını da Valilik 27 Mart'a kadar uzattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bitki Yiyen

kimin umrunda?

Osman Elmallı

insanların seçtiği başkanın savunması demokratik eylem yapması güzel birşey ama ocak ayında maaşlarına yüzde 15 zam yapılıp ev kiralarına resmi olarak kiray... Devamını Gör

Da_Dude

Alaka ne?

Eee yani

Seçime kadar uzatabilirsiniz en fazla

zyd

seçim olacak mı ondan bile şüpheliyim artık, dümdüz darbe yapılıyor şuan