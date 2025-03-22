İstanbul'da Eylem Yasağı 27 Mart'a Kadar Uzatıldı
İstanbul'da Eylem Yasağı 27 Mart'a Kadar Uzatıldı
İstanbul'da eylem yasağı 27 Mart'a kadar uzatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından getirilen eylem yasağı genişletildi. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'de de Valilikler, her türlü toplantı ve gösteriyi yasakladı.
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Valilik yeni kararı duyurdu.
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Çağlayan Adliyesi'ne çıkan yollar kapatıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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kimin umrunda?
insanların seçtiği başkanın savunması demokratik eylem yapması güzel birşey ama ocak ayında maaşlarına yüzde 15 zam yapılıp ev kiralarına resmi olarak kiray... Devamını Gör
Alaka ne?
Seçime kadar uzatabilirsiniz en fazla
seçim olacak mı ondan bile şüpheliyim artık, dümdüz darbe yapılıyor şuan