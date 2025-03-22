İstanbul'da eylem yasağı 27 Mart'a kadar uzatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından getirilen eylem yasağı genişletildi. İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir'de de Valilikler, her türlü toplantı ve gösteriyi yasakladı.

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