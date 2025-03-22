Galatasaray Üniversitesi'nde Diploması Alınan Aylin Saybaşılı'yı Eleştiren Selman Öğüt'ü Pişman Ettiler
Galatasaray Üniversitesi'nde Diploması Alınan Aylin Saybaşılı'yı Eleştiren Selman Öğüt'ü Pişman Ettiler
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından gelen gözaltı ve operasyon dalgası protesto edilmeye devam ediliyor. Diploma iptaline Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişi daha dahil edilmişti. Ünlü iş insanlarının yanı sıra Galatasaray Üniversitesi'nde ders veren Prof Dr. Aylin Saybaşılı da vardı. AKP'li eski akademisyen Selman Öğüt de bu konuda Saybaşılı'yı eleştirdi. Ancak eleştirdiğine sosyal medya kullanıcıları Öğüt'ü pişman etti.
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Selman Öğüt, öğrencilerinin sahip çıktığı Aylin Saybaşılı'nı sosyal medyada eleştirdi:
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Öğrencilerinin Aylin Saybaşılı'na sahip çıkmasına Öğüt'ün yaptığı bu yoruma sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.
Selman Öğüt'e kullanıcılar geçmişi hatırlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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