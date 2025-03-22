Galatasaray Üniversitesi'nde Diploması Alınan Aylin Saybaşılı'yı Eleştiren Selman Öğüt'ü Pişman Ettiler

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından gelen gözaltı ve operasyon dalgası protesto edilmeye devam ediliyor. Diploma iptaline Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişi daha dahil edilmişti. Ünlü iş insanlarının yanı sıra Galatasaray Üniversitesi'nde ders veren Prof Dr. Aylin Saybaşılı da vardı. AKP'li eski akademisyen Selman Öğüt de bu konuda Saybaşılı'yı eleştirdi. Ancak eleştirdiğine sosyal medya kullanıcıları Öğüt'ü pişman etti.