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Galatasaray Üniversitesi'nde Diploması Alınan Aylin Saybaşılı'yı Eleştiren Selman Öğüt'ü Pişman Ettiler

Galatasaray Üniversitesi'nde Diploması Alınan Aylin Saybaşılı'yı Eleştiren Selman Öğüt'ü Pişman Ettiler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.03.2025 - 19:35

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından gelen gözaltı ve operasyon dalgası protesto edilmeye devam ediliyor. Diploma iptaline Ekrem İmamoğlu ile birlikte 28 kişi daha dahil edilmişti. Ünlü iş insanlarının yanı sıra Galatasaray Üniversitesi'nde ders veren Prof Dr. Aylin Saybaşılı da vardı. AKP'li eski akademisyen Selman Öğüt de bu konuda Saybaşılı'yı eleştirdi. Ancak eleştirdiğine sosyal medya kullanıcıları Öğüt'ü pişman etti.

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Selman Öğüt, öğrencilerinin sahip çıktığı Aylin Saybaşılı'nı sosyal medyada eleştirdi:

Selman Öğüt, öğrencilerinin sahip çıktığı Aylin Saybaşılı'nı sosyal medyada eleştirdi:

'Senin gece gündüz çalışarak girdiğin Galatasaray Üniversitesinde babasının bağlantılarını kullanarak ve senin gibilerin hakkını yiyerek aldığı geçersiz lisans diploması üzerinden profesör olmuş. Sen de kalkıp alkışlıyorsun!

Ben böyle iman etmiş bir kitle görmedim. Önlerine konulana sorgusuz sualsiz inanıyorlar.'

Öğrencilerinin Aylin Saybaşılı'na sahip çıkmasına Öğüt'ün yaptığı bu yoruma sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.

Öğrencilerinin Aylin Saybaşılı'na sahip çıkmasına Öğüt'ün yaptığı bu yoruma sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.

Selman Öğüt'e kullanıcılar geçmişi hatırlattı.

Selman Öğüt'e kullanıcılar geçmişi hatırlattı.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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