Gözaltında Olan Ekrem İmamoğlu İfadesinin Ardından Adliyeye Sevk Edildi

Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yapılan operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı ve Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. İmamoğlu'nun yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan Adliyesi'ne götürülecek. Sevkten önce Çağlayan Adliyesi'ne çıkılan birçok yol kapatılmıştı.

Ekrem İmamoğlu ile beraberinde 90 kişi de 4 gün sonra adliyeye sevk edilmiş oldu.

Gelişmeler birazdan...