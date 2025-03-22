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Gözaltında Olan Ekrem İmamoğlu İfadesinin Ardından Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltında Olan Ekrem İmamoğlu İfadesinin Ardından Adliyeye Sevk Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.03.2025 - 19:08

Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yapılan operasyon kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan İmamoğlu'nun ifadesi tamamlandı ve Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. İmamoğlu'nun yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan Adliyesi'ne götürülecek. Sevkten önce Çağlayan Adliyesi'ne çıkılan birçok yol kapatılmıştı. 

Ekrem İmamoğlu ile beraberinde 90 kişi de 4 gün sonra adliyeye sevk edilmiş oldu.

Gelişmeler birazdan...

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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