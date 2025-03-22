Oğuzhan Uğur "Ergenekon'un Medya Uzantıları" Sözlerine Sert Yanıt Verdi!

Uğur, hem yayınlarında hem de sosyal medya hesaplarında ülke gündemini ele alıyor. Yorumları ve tepkileri ile genellikle gündeme oturuyor. Bu kez kendisine atılan bir tweet'e yanıt veren Uğur, sert konuştu. Emre Uslu, Uğur'a babasının da adını geçirerek 'Ergenekon'un medya uzantıları' ifadesini kullandı.

'Dün Ergenekon'un medya uzantıları' diye söze giren Uslu, 'Ergenekoncu Hasan Atilla Uğur ve oğlu Oğuzhan Uğur kepenkleri kapatmıştı. Şimdi bunlar ya rejim ile anlaştılar ya da gelmekte olan fırtınaya karşı siperlere çekiliyorlar.' dedi.