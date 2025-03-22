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Oğuzhan Uğur "Ergenekon'un Medya Uzantıları" Sözlerine Sert Yanıt Verdi!

Oğuzhan Uğur "Ergenekon'un Medya Uzantıları" Sözlerine Sert Yanıt Verdi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
22.03.2025 - 18:53

2017'den itibaren YouTube'da BaBaLa TV kanalında ürettiği içeriklerle tanınan ve ardından 'P!NÇ' ve 'Mevzular' gibi programlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Oğuzhan Uğur, X hesabı üzerinden kendisi ve babası hakkında yazılan bir tweet'e yanıt verdi. Emre Uslu'nun 'Ergenekon'un medya uzantıları' ifadesini kullandığı tweete karşılık sert konuştu.

Kaynak: https://x.com/oguzhanugur/status/1903...
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Oğuzhan Uğur'u YouTube'da yaptığı yayınlarla tanıyoruz. Siyasi gündemi ele aldığı yayınları da ses getiriyor.

Oğuzhan Uğur'u YouTube'da yaptığı yayınlarla tanıyoruz. Siyasi gündemi ele aldığı yayınları da ses getiriyor.

Uğur, hem yayınlarında hem de sosyal medya hesaplarında ülke gündemini ele alıyor. Yorumları ve tepkileri ile genellikle gündeme oturuyor. Bu kez kendisine atılan bir tweet'e yanıt veren Uğur, sert konuştu. Emre Uslu, Uğur'a babasının da adını geçirerek  'Ergenekon'un medya uzantıları' ifadesini kullandı. 

'Dün Ergenekon'un medya uzantıları' diye söze giren Uslu, 'Ergenekoncu Hasan Atilla Uğur ve oğlu Oğuzhan Uğur kepenkleri kapatmıştı. Şimdi bunlar ya rejim ile anlaştılar ya da gelmekte olan fırtınaya karşı siperlere çekiliyorlar.' dedi.

Uğur adının geçtiği bu tweeti ekran görüntüsü alarak paylaştı ve üstüne "Dükkan açık! Siz vurduğunuzda da kapatmamıştık. Gel bak istersen. Ah pardon… Gelemezsin!" yazdı.

Uğur adının geçtiği bu tweeti ekran görüntüsü alarak paylaştı ve üstüne "Dükkan açık! Siz vurduğunuzda da kapatmamıştık. Gel bak istersen. Ah pardon… Gelemezsin!" yazdı.

Ancak bununla bitmedi. Uğur, BabalaTV’yi ilk yayınladığı dönemleri anlattı.

Ancak bununla bitmedi. Uğur, BabalaTV’yi ilk yayınladığı dönemleri anlattı.

'Tek başıma, evde duran kırık ekranlı laptopla açtım BabalaTV’yi. Gece gündüz yayın yaptım emanet kameralarla. Henüz 4. Ayında 1 milyon + abone. Rekorlar kırdık. Büyük markalara uyarı gitti, yıllarca reklam alamadık. Ön kesmeye şartlanmış ne abilerle savaştık. Yılmadık. Her kazandığımızı daha büyük projeler yapmak için harcadık ve başardık. Benim hiç patronum, patronlarım olmadı. Arkamızda duran milyonlar aldı atacağımız adımların kararlarını. Şimdi gelmiş kula kul birileri, şunun medya ayağısın, bunun falanısın diyecek öyle mi? Hass**tr lan oradan.'

İşte Uğur'un o paylaşımı:

İşte Uğur'un o paylaşımı:
twitter.com
twitter.com
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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