Oğuzhan Uğur "Ergenekon'un Medya Uzantıları" Sözlerine Sert Yanıt Verdi!
Oğuzhan Uğur "Ergenekon'un Medya Uzantıları" Sözlerine Sert Yanıt Verdi!
Kaynak: https://x.com/oguzhanugur/status/1903...
2017'den itibaren YouTube'da BaBaLa TV kanalında ürettiği içeriklerle tanınan ve ardından 'P!NÇ' ve 'Mevzular' gibi programlarla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Oğuzhan Uğur, X hesabı üzerinden kendisi ve babası hakkında yazılan bir tweet'e yanıt verdi. Emre Uslu'nun 'Ergenekon'un medya uzantıları' ifadesini kullandığı tweete karşılık sert konuştu.
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Oğuzhan Uğur'u YouTube'da yaptığı yayınlarla tanıyoruz. Siyasi gündemi ele aldığı yayınları da ses getiriyor.
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Uğur adının geçtiği bu tweeti ekran görüntüsü alarak paylaştı ve üstüne "Dükkan açık! Siz vurduğunuzda da kapatmamıştık. Gel bak istersen. Ah pardon… Gelemezsin!" yazdı.
Ancak bununla bitmedi. Uğur, BabalaTV’yi ilk yayınladığı dönemleri anlattı.
İşte Uğur'un o paylaşımı:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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