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Çağlayan Adliyesi ve Saraçhane'de Polis Müdahalesi Yaşandı

Çağlayan Adliyesi ve Saraçhane'de Polis Müdahalesi Yaşandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.03.2025 - 21:24

Ekrem İmamoğlu, gözaltındaki ifadesinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul'da muhalefet ve güvenlik güçleri tam teyakkuz halinde. Saraçhane'de toplanan halka karşın Çağlayan Adliyesi'nde de avukat ordusu bulunuyor. Avukatların adliyeye giriş yapmaya çalıştığı esnada arbede yaşandı. Saraçhane'de de alana girmeye çalışan vatandaşlara müdahale edildi.

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Saraçhane'de toplanma sürüyor, polis müdahalesi yaşandı.

Saraçhane'de toplanma sürüyor, polis müdahalesi yaşandı.

Saraçhane'de toplanma çağrısına uyarak alana gelmek isteyen vatandaşlara müdahale edildi. Tomalardan sıkılan suyla beraber biber gazıyla da müdahale edildiği ekranlara yansıdı.

Çağlayan'da da avukatlara müdahale edildi.

Çağlayan'da da avukatlara müdahale edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, avukatlara çağrı yapmış ve tüm avukatları Çağlayan Adliyesi'ne davet etmişti. İmamoğlu'nun gelişinin ardından adliyeye gelen avukatlar içeriye alınmadı. İçeriye girmek isteyen avukatlar ve barikat kuran polisler arasında arbede yaşandı. Polislerin sıkıştırdığı avukatların yaşadığı zor anlar ekrana yansıdı.

Avukatların müzakere girişimi de sonuçsuz kaldı. Polislerin biber gazı çıkardığı ancak henüz kullanmadığı bölgedeki muhabirler tarafından aktarıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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