Çağlayan Adliyesi ve Saraçhane'de Polis Müdahalesi Yaşandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, avukatlara çağrı yapmış ve tüm avukatları Çağlayan Adliyesi'ne davet etmişti. İmamoğlu'nun gelişinin ardından adliyeye gelen avukatlar içeriye alınmadı. İçeriye girmek isteyen avukatlar ve barikat kuran polisler arasında arbede yaşandı. Polislerin sıkıştırdığı avukatların yaşadığı zor anlar ekrana yansıdı.

Avukatların müzakere girişimi de sonuçsuz kaldı. Polislerin biber gazı çıkardığı ancak henüz kullanmadığı bölgedeki muhabirler tarafından aktarıldı.