Çağlayan Adliyesi ve Saraçhane'de Polis Müdahalesi Yaşandı
Çağlayan Adliyesi ve Saraçhane'de Polis Müdahalesi Yaşandı
Ekrem İmamoğlu, gözaltındaki ifadesinin tamamlanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul'da muhalefet ve güvenlik güçleri tam teyakkuz halinde. Saraçhane'de toplanan halka karşın Çağlayan Adliyesi'nde de avukat ordusu bulunuyor. Avukatların adliyeye giriş yapmaya çalıştığı esnada arbede yaşandı. Saraçhane'de de alana girmeye çalışan vatandaşlara müdahale edildi.
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Saraçhane'de toplanma sürüyor, polis müdahalesi yaşandı.
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Çağlayan'da da avukatlara müdahale edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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