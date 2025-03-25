Futbolda Forma Çıkarmaya Sarı Kart Kuralını Getiren İşçi Grevi

0-0 giden maçta tuttuğunuz takım maçın bitmesine saniyeler kala ezeli rakibinize harika bir gol atıyor. Kendini kaybetmiş gibi tribünlere doğru koşuyor. Eli formasının yakasına gidiyor, çıkaracak gibi oluyor. Vazgeçiyor. Sarı kartı var, çıkarırsa bir kart daha görecek. Böyle bir 'amatörlük' yapamaz. Yapmıyor. Başarmak için günlerdir, haftalardır, hiç olmazsa 90 dakikadır uğraştığı şeye uğraşan sevdiğiniz futbolcu duygularına sansür uyguluyor.

Bunun sebebi ise 1997 yılında Liverpool'da gerçekleşen bir işçi grevi... Şimdi Liverpool limanından, Liverpool sokaklarına ardından Anfield Stadı'na götürüyoruz sizi.