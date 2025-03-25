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Futbolda Forma Çıkarmaya Sarı Kart Kuralını Getiren İşçi Grevi

Futbolda Forma Çıkarmaya Sarı Kart Kuralını Getiren İşçi Grevi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.03.2025 - 14:01

0-0 giden maçta tuttuğunuz takım maçın bitmesine saniyeler kala ezeli rakibinize harika bir gol atıyor. Kendini kaybetmiş gibi tribünlere doğru koşuyor. Eli formasının yakasına gidiyor, çıkaracak gibi oluyor. Vazgeçiyor. Sarı kartı var, çıkarırsa bir kart daha görecek. Böyle bir 'amatörlük' yapamaz. Yapmıyor. Başarmak için günlerdir, haftalardır, hiç olmazsa 90 dakikadır uğraştığı şeye uğraşan sevdiğiniz futbolcu duygularına sansür uyguluyor. 

Bunun sebebi ise 1997 yılında Liverpool'da gerçekleşen bir işçi grevi... Şimdi Liverpool limanından, Liverpool sokaklarına ardından Anfield Stadı'na götürüyoruz sizi.

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Tüm olaylar 1995 yılında 5 işçinin haksız yere işten atılmasıyla başladı...

Tüm olaylar 1995 yılında 5 işçinin haksız yere işten atılmasıyla başladı...

Liverpool limanındaki firmalardan Dockers, 5 işçiyi işten çıkardığında muhtemelen futbol dünyasını etkileyeceğini ya da İngitere'de gündem olacağını bile düşünmüyordu. Sıradan beş işçinin işten atılmasına karşı gelen önce 80 ardından 400'ün üzerinde isim grev yaptı. Thatcher dönemi sonrası dize getirilmiş işçi sınıfının ilk isyanı denebilecek bu grev 500 işçinin işten atılmasıyla sonuçlandı.

Büyük bir eylem dalgası başladı.

Büyük bir eylem dalgası başladı.

İrlanda'dan İskoçya'ya Galler'e tüm adada eylemler ve grevler örgütlendi. Gündemden düşmüyordu işçiler. Düşmüyordu ama kamuoyu yaratabilmek adına kendilerine ibre bir türlü dönmüyordu. Ünlü birilerine ulaşmak istiyorlardı. Akıllarına Steve McManaman, daha doğrusu Steve McManaman'ın babası geldi.

İşçi çocuğu köklerine ihanet etmiyor.

İşçi çocuğu köklerine ihanet etmiyor.

Steve McManaman'ın babası eski bir liman işçisi. Oğlu profesyonel futboldan 'iyi' para kazanmaya başladıktan sonra çalışmayı bırakıyor. Ancak arkadaşlarıyla bağını koparmış değil. Bir gün arkadaşlarının ziyareti ile başladı her şey. Babasına, 'Bir tişört yaptırdık, dayanışma için insanların bunu giymesini istiyoruz. Eğer kabul ederse oğlunun bunu giymesi bize güç katacak.'

"Ben bunu giyerim ama bunu giymesi gereken daha iyi birini tanıyorum"

"Ben bunu giyerim ama bunu giymesi gereken daha iyi birini tanıyorum"

McManaman hiç ikiletmiyor hatta bunu maçta giyebileceğini söylüyor. Ama bir sorun var, Steve McManaman pek skorer bir oyuncu değil. 'Bunu takım arkadaşım Fowler'a giydireceğim, onun gol atma şansı daha yüksek. Gol atarsa göstersin kameralara. Ben de giyeceğim ama onun giymesi daha iyi olur' diyor.

20 Mart 1997...

20 Mart 1997...

O gün Anfield'da soyunma odasında 16 Liverpool forması askılarında kendilerini giyecek futbolcuları bekliyordu. İki de kırmızı tişört bir bankın üzerinde bekliyordu. 

Liverpool, Norveç ekibi Brann'ı ağırlıyor ve 45 bin kişi tribünde maçın başlamasını bekliyordu. Avrupa Kupa Galipleri Kupası, benzetmek gerekirse bugünün Avrupa Konfederasyon Kupası maçında 1-1'in rövanşına çıkıyordu iki takım. 

Maç 3-0 bitti. Robbie Fowler tabi ki iki gol attı. McManaman'ın tahmin ettiği gibi kendisi gol atamadı.

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ITV spikerinin yankılı sesi... "Evet seyirciler, Robbie Fowler da liman işçilerini destekliyor."

ITV spikerinin yankılı sesi... "Evet seyirciler, Robbie Fowler da liman işçilerini destekliyor."

Golünü attığında koşarak kameraman ve foto muhabirlerinin olduğu alana koştu. Formasını çıkarmadı bile. Hafifçe çenesine doğru kaldırdı ve 'Liverpool’lu 500 liman işçisi 1995′den beri işsizler” yazısını gösterdi. 

Stadyumda alkış, ekran başında duygu seli vardı. ITV spikerinin dediği gibi, 'Evet seyirciler, Robbie Fowler da liman işçilerini destekliyor.'

Gol yok ama destek var!

Gol yok ama destek var!

Steve McManaman gol atamadı ama maç bittiğinde içindeki tişörtü de ruhu da unutmadı. Formasını çıkardı, tribünlere gelip takımı selamlayan arkadaşlarının arasına katıldı. Dockers işçileri için giydiği dayanışma tişörtünü tüm dünyaya gösterdi.

"Futbola politika karıştı"

"Futbola politika karıştı"

Gazeteler artık Liverpool'un iki yıldızını, özellikle Fowler'ı işçilerle bir arada sayfalarına taşıyordu. 

Ama federasyon gecikmedi, hemen para cezası kesti. Futbola politika karışmıştı. Para cezasını soruşturmalar takip etti. 

Fowler, netti. Kariyerinin sonraki dönemlerinde olacağı gibi. 'Pişman mısın?' sorusuna , 'Hayır, liman işçileri bir kez daha giymemi isterse bir daha giyeceğim.' demişti.

Onlar efsane oldu, FIFA boş durmadı.

Onlar efsane oldu, FIFA boş durmadı.

İkili Liverpool taraftarı için 'içlerinden' gelenler olarak efsane seviyesindeler artık. Hem kendi sokaklarından hem de kendi fabrikalarında çıktı onlar. Grev alanlarında ikilinin posteri asıldı. 

FIFA'nın gözü korktu. Bunun sonu gelmeyebilirdi ya da farklı bir politik durumda daha radikal fikirler sahada kendini gösterebilirdi. 

Önce dönemsel ya da organizasyon olarak uygulanan kural 2004 yılına geldiğinde futbolun genel geçer kuralına dönüştü. 

Bugün kural öyle bir hal aldı ki bir futbolcu ölen bir yakınını ansa bile sarı kart görüyor. Özellikle Türkiye'deki insiyatifsiz tutum çok trajik anlara da sahne olabiliyor.

Erkan Zengin hayatını kaybeden takım arkadaşı Ediz Bahtiyaroğlu için formasını çıkarmış ve sarı kart görerek disiplin kuruluna sevk edilmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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