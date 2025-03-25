Futbolda Forma Çıkarmaya Sarı Kart Kuralını Getiren İşçi Grevi
Futbolda Forma Çıkarmaya Sarı Kart Kuralını Getiren İşçi Grevi
0-0 giden maçta tuttuğunuz takım maçın bitmesine saniyeler kala ezeli rakibinize harika bir gol atıyor. Kendini kaybetmiş gibi tribünlere doğru koşuyor. Eli formasının yakasına gidiyor, çıkaracak gibi oluyor. Vazgeçiyor. Sarı kartı var, çıkarırsa bir kart daha görecek. Böyle bir 'amatörlük' yapamaz. Yapmıyor. Başarmak için günlerdir, haftalardır, hiç olmazsa 90 dakikadır uğraştığı şeye uğraşan sevdiğiniz futbolcu duygularına sansür uyguluyor.
Bunun sebebi ise 1997 yılında Liverpool'da gerçekleşen bir işçi grevi... Şimdi Liverpool limanından, Liverpool sokaklarına ardından Anfield Stadı'na götürüyoruz sizi.
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Tüm olaylar 1995 yılında 5 işçinin haksız yere işten atılmasıyla başladı...
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Büyük bir eylem dalgası başladı.
İşçi çocuğu köklerine ihanet etmiyor.
"Ben bunu giyerim ama bunu giymesi gereken daha iyi birini tanıyorum"
20 Mart 1997...
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ITV spikerinin yankılı sesi... "Evet seyirciler, Robbie Fowler da liman işçilerini destekliyor."
Gol yok ama destek var!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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