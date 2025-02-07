ETA'nın Tehdit Mektubu Yazarak Transfere Zorladığı Bixente Lizarazu'nun İlginç İspanya Günleri
ETA'nın Tehdit Mektubu Yazarak Transfere Zorladığı Bixente Lizarazu'nun İlginç İspanya Günleri
Athletic Bilbao bu sezon Türk takımlarıyla karşı karşıya geldiği için onlara biraz daha hakimiz. Ancak onların öyküsünü bilmeyen yok. İspanyol değil Bask kimliği taşımayan daha doğrusu o bölgede doğmamış kimseyi takımlarına almıyorlar. Zaman zaman çok absürt isimler bu formayı giyse de geçmişlerinde Bask bölgesinin bir izini bulabiliyorsunuz. O isimlerden biri de Lizarazu'ydu. Lizarazu'nun öyküsü ise hiç de parlak bitmedi.
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O, Bayern ve Fransa milli takımıyla dünya futboluna damga vurmuştu. Onu tanıyan herkes o düz kırmızı ve düz mavi forma ile hayal ediyordu.
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Fransa'nın İspanya güney sınırına yakın bir bölgede yani Bask bölgesinde doğdu. Kariyeri ise Bordeaux'da şekillendi. Buradan Fransa milli takımına kadar gitti.
Bordeaux'dan sonraki durağı Bask kökenleri sebebiyle Athletic Bilbao oldu. Ancak hayatı hiç de beklediği gibi gitmedi.
Lizarazu imzayı attığı hafta kamuoyunda adına yazılmış bir mektupla karşılaştı. Mektubun imza kısmında ETA yazıyordu.
Euskadi Ta Askatasuna... Bask Yurdu ve Özgürlük... Basklar için özgürlük isteyen yasadışı olarak nitelendirilen örgüt Lizarazu'nun adeta kapısını çalmıştı.
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Mektupta, "Yıllardır mücadele ettiğimiz, bizi sömüren bir düşman devletin bayrağı altında mücadele ettin. Onların formasını giydin. Sana karşı sadece öfkeliyiz! Zalim bir ülkenin formasını giydin sen. Bask topraklarından sömürdükleriyle, halkımızdan çaldıklarıyla sana yüz misli para verdiler. Buna karşı geliyoruz." yazıyordu.
Lizarazu'nun Bilbao'daki günleri kendisi için işkenceye dönüşecekti. Çünkü ETA, şehir yapılanması da hayli güçlü olan bir örgüttü. Evine gelebilirler, arabasına bomba koyabilirler ya da stadyuma giderken karşısına çıkabilirlerdi.
Mücadele etmesi zordu ve edemedi. Lizarazu yirmi maçı bile göremeden "yabancı" bir oyunu olarak "sömürgeci" Fransızların forması altında ter dökmeye devam etti ve Bayern'e yolu düştü.
Lizarazu'nun sonraki başarılarını görünce herhangi bir ETA militanı ya da Bilbao taraftarı yaşananlardan pişman mıdır? Buna "belki" demek bile çok güç.
2000 yılında Bayern forması giyerken evine bırakılan bir mektupta ise ETA'nın istediği netti: "İhanet ettin, devrim vergisi ile bizim halkımızın üzerinden kazandıklarını geri vereceksin."
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Antrenmanlara bile özel korumalarla gittiği bir dönem yaşamış ancak tehditler son bulmuştu. Bilbao'da başaramadığı ne varsa başardı, dünya yıldızı oldu.
Başarı dolu kariyerinde ve futbolculuğunda her şeye layık görüldü... Athletic Bilbao forması hariç her şeye...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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