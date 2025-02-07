ETA'nın Tehdit Mektubu Yazarak Transfere Zorladığı Bixente Lizarazu'nun İlginç İspanya Günleri

Athletic Bilbao bu sezon Türk takımlarıyla karşı karşıya geldiği için onlara biraz daha hakimiz. Ancak onların öyküsünü bilmeyen yok. İspanyol değil Bask kimliği taşımayan daha doğrusu o bölgede doğmamış kimseyi takımlarına almıyorlar. Zaman zaman çok absürt isimler bu formayı giyse de geçmişlerinde Bask bölgesinin bir izini bulabiliyorsunuz. O isimlerden biri de Lizarazu'ydu. Lizarazu'nun öyküsü ise hiç de parlak bitmedi.