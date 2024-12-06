Toprakları Asya Kıtasında Olan İsrail'i Neden Avrupa Turnuvalarında Oynatıyorlar?

Son olarak Beşiktaş, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes katıldıkları turnuvalarda İsrail takımlarıyla oynadıkları maçı evlerinde değil farklı ülkelerde oynadılar. Sebep ise İsrail'in güvenlik endişesiydi. Asya kıtasının bu ülkesi tüm Avrupa turnuvalarında yer alıyor. Peki ama toraklarının tek bir santimetrekaresi bile Avrupa'da olmayan bu ülke nasıl UEFA üyesi oluyor? Cevap ise yine tarihten geliyor.