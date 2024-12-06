Toprakları Asya Kıtasında Olan İsrail'i Neden Avrupa Turnuvalarında Oynatıyorlar?
Toprakları Asya Kıtasında Olan İsrail'i Neden Avrupa Turnuvalarında Oynatıyorlar?
Son olarak Beşiktaş, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes katıldıkları turnuvalarda İsrail takımlarıyla oynadıkları maçı evlerinde değil farklı ülkelerde oynadılar. Sebep ise İsrail'in güvenlik endişesiydi. Asya kıtasının bu ülkesi tüm Avrupa turnuvalarında yer alıyor. Peki ama toraklarının tek bir santimetrekaresi bile Avrupa'da olmayan bu ülke nasıl UEFA üyesi oluyor? Cevap ise yine tarihten geliyor.
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İsrail, Asya kıtasında olmasına rağmen UEFA'nın uzun süredir üyesi olarak hem milli takım hem de kulüp düzeyinde üyesi. Diğer branşlarda da Avrupa'ya entegreler.
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Komşuları Ürdün, Mısır, Suriye ve Lübnan olan Filistin'de işgalci güç konumundaki İsrail bu ülkeler arasından nasıl UEFA'ya dahil olabildi?
İsrail, uzun yıllar önce şansını Asya Futbol Federasyonu'nda denedi. Dört defa Asya Futbol Şampiyonası'na dahi katıldı.
Hatta 1964'te Asya Kupası'nın ev sahipliğini yaptı ve bu turnuvayı kazandı. Turnuvayı 11 Asya ülkesinin boykot etmesi ise başka bir kilit noktaydı. İsrail turnuvada Hindistan, Güney Kore ve Hong Kong'a karşı oynadı.
1954'te katıldıkları federasyonda en büyük problemleri komşularının hiçbiri İsrail'i resmen "tanımıyordu". Ve İsrail'le eşleştikleri her maçı boykot ediyorlardı.
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Filistin'e uyguladığı işgal sebebiyle komşuları tarafından istenmeyen İsrail, maç yapacak takım bulmakta her zaman zorlandı. 1967'deki Altı Gün Savaşı, bir diğer değişle Arap-İsrail savaşı son nokta oldu.
1974 yılında Kuveyt, işgalci İsrail'i Asya Futbol Federasyonu'ndan çıkarmak için oylama yapılması teklifini getirdiğinde 17'ye karşı 13 oyla kabul edildi ve İsrail federasyondan atıldı.
İsrail bir süre konfederasyonsuz şekilde futbol oynamaya çalıştı ancak yine futbol oynayacak rakip bulamamaları onları arayışa itti.
1991 yılında UEFA'ya katılım başvurusu yapan İsrail, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra konfederasyona kabul edilen farklı ülkelerle bir torbaya konarak UEFA'ya 1994 yılında dahil edildi.
1994 yılından beri UEFA turnuvalarında varlık göstermekten uzak bir tablo çizen İsrail, Batılı "dostlarıyla" en azından "boykot" korkusu olmadan futbol oynuyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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