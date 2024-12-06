Galatasaray'a İtalya'dan Kötü Haber Geldi: Osimhen'in Ayrılacağı Tarihi Açıkladılar

Geldiği günden bu yana ligin kaderini değiştiren isim Victor Osimhen oldu. Takımına yaptığı pozitif katkının meyvesi ise lig liderliği oldu. Galatasaray'ın bonservisini almak istemesi halinde cebinden çıkacak bonservis bedeli 75 milyon Euro olacak. Galatasaray buna çözüm arıyor ancak böylesine dev bütçeler için sponsor bulmak kolay değil. Bu esnada İtalya'dan transfer haberleri gelmeyi sürdürüyor.