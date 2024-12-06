Galatasaray'a İtalya'dan Kötü Haber Geldi: Osimhen'in Ayrılacağı Tarihi Açıkladılar
Galatasaray'a İtalya'dan Kötü Haber Geldi: Osimhen'in Ayrılacağı Tarihi Açıkladılar
Geldiği günden bu yana ligin kaderini değiştiren isim Victor Osimhen oldu. Takımına yaptığı pozitif katkının meyvesi ise lig liderliği oldu. Galatasaray'ın bonservisini almak istemesi halinde cebinden çıkacak bonservis bedeli 75 milyon Euro olacak. Galatasaray buna çözüm arıyor ancak böylesine dev bütçeler için sponsor bulmak kolay değil. Bu esnada İtalya'dan transfer haberleri gelmeyi sürdürüyor.
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Osimhen'in fırsat transferi olarak Süper Lig'e gelmesi tüm dünyada çok konuşuldu. O da bu konuşulanların hakkını verircesine takımına katkı yapıyor.
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Galatasaray 75 milyon Euroluk bonservis için girişimlere başlamayı düşünüyor ancak kolay değil. İtalyan basınına göre geçtiğimiz hafta Milan ve PSG ile anılan yıldız oyuncuya yeni talipler var.
Osimhen'i Lille'den Napoli'ye getiren isim olan Napoli'nin eski sportif direktörü Giuntoli bugünlerde Juventus'ta çalışıyor. Giuntoli'nin ilk hedefi ise Osimhen!
İtalyan basınına göre Osimhen de bu imzaya sıcak bakıyor. İddialara göre Juve, sezon sonunda Osimhen'in serbest kalma maddesini ödeyerek Nijeryalı golcüyü transfer edecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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