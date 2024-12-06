Futbolun Katili Çalınan Zaman İçin Yeni Çözüm Arayışları Sürüyor: Son Proje Korner Cezası

Futbolda zamandan çalmak artık haber değeri bile olmayan konuların başında geliyor. Özellikle Süper Lig'de oynanmayan süre ile 100 dakikayı bulan maçlarda topun oyunda kalma süresi 45'i yani tek devreyi bile geçemiyor. Hal böyle olunca da futbol üzerine düşünen, proje üreten insanlar da çözüm arıyor. Mavi kart gibi öneriler gelmiş ancak hayata geçmemişti. Şimdiki öneri ise kaleciler üzerinden de olsa caydırıcılık amacıyla korner oldu.

Kaynak: Ajansspor