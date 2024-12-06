Futbolun Katili Çalınan Zaman İçin Yeni Çözüm Arayışları Sürüyor: Son Proje Korner Cezası
Futbolun Katili Çalınan Zaman İçin Yeni Çözüm Arayışları Sürüyor: Son Proje Korner Cezası
Futbolda zamandan çalmak artık haber değeri bile olmayan konuların başında geliyor. Özellikle Süper Lig'de oynanmayan süre ile 100 dakikayı bulan maçlarda topun oyunda kalma süresi 45'i yani tek devreyi bile geçemiyor. Hal böyle olunca da futbol üzerine düşünen, proje üreten insanlar da çözüm arıyor. Mavi kart gibi öneriler gelmiş ancak hayata geçmemişti. Şimdiki öneri ise kaleciler üzerinden de olsa caydırıcılık amacıyla korner oldu.
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Zaman geçirme artık futbolun istenmeyen ama alışılmış hallerinden biri haline geldi. Oynanmayan süreye ne kadar eklenirse eklensin soğuyan oyunun ve düşen temponun telafisi olmuyor.
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Ajansspor'dan Hüseyin Özkök'ün haberine göre FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) bu konu üzerinde yeni bir proje üretmek üzere.
İngiltere'de yayın yapan Times gazetesinden aktarılan habere göre yakın bir zamanda kalecilerin zaman geçirmesi durumunda hakem kalecinin takımının aleyhine korner atışına hükmedecek.
Deneme aşamasında olan yeni uygulamaya göre, kalecilerden topu ellerinden en geç **sekiz saniye** içinde çıkarmaları bekleniyor. Bu süre aşıldığında ise hakem, zaman geçirme gerekçesiyle rakip takım lehine doğrudan **korner atışına** hükmediyor.
Bu yenilikçi uygulamanın testleri ilk olarak İngiltere U21 Premier Lig’de başarıyla gerçekleştirildi. Şimdi ise benzer denemeler, İtalya U20 Ligi maçlarında yapılıyor. Bu maçlardan elde edilen verilerle karar verilecek.
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Ülkemizde de son olarak Okan Buruk, Eyüpspor kalecisi Berke Özer'i sekiz defa su içerek zaman geçirmekle suçlamıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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