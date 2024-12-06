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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 18:15

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Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Kulübün yönetim kurulu üyeleriyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Dursun Özbek, İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında tehdit ve hakaret iddiasıyla hazırlanan suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Savcılığına verdi. Adliye çıkışı konuşan Dursun Özbek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Dün akşam TRT Spor'da canlı yayın konuğu olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''Dursun Özbek iddialarını ispatlamalı, ispatlamazsa bedeli çok ağır olur'' açıklaması yapmıştı.

Dün akşam TRT Spor'da canlı yayın konuğu olan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''Dursun Özbek iddialarını ispatlamalı, ispatlamazsa bedeli çok ağır olur'' açıklaması yapmıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yayında yaptığı açıklamaların tamamını şu içeriğimizde bulabilirsiniz👇

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun bu tehditvari açıklamasından ötürü suç duyurusunda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun bu tehditvari açıklamasından ötürü suç duyurusunda bulundu.

Kendilerinin de bu Federasyon'a oy verdiklerini belirten Dursun Özbek, mevcut TFF yönetiminin seçildikten sonraki uygulamalarının adaletten yoksun hale geldiğini söyledi.

Kendilerinin de bu Federasyon'a oy verdiklerini belirten Dursun Özbek, mevcut TFF yönetiminin seçildikten sonraki uygulamalarının adaletten yoksun hale geldiğini söyledi.

Dursun Özbek'in adliye çıkışında yaptığı açıklamaları şuradan izleyebilirsiniz👇

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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