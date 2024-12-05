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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Cevap Geldi!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Cevap Geldi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 21:50

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'un canlı yayın konuğu oldu. Önemli açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, gündeme dair konulara değinirken çarpıcı ifadeler kullandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap veren Hacıosmanoğlu, ''Hayatımda ilk kez konuşmadan önce not aldım. Sayın Başkan Dursun Özbek'in açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak cevap vereceğim.' ifadelerini kullandı.

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Başta MHK (Merkez Hakem Kurulu) atamaları olmak üzere hiçbir birime karışmadığını söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, olumsuz bir konu olduğu takdirde hesap soracağını ve söylenenlerin aksine Galatasaray'a farklı bir gözle bakmadıklarını söyledi.

Başta MHK (Merkez Hakem Kurulu) atamaları olmak üzere hiçbir birime karışmadığını söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, olumsuz bir konu olduğu takdirde hesap soracağını ve söylenenlerin aksine Galatasaray'a farklı bir gözle bakmadıklarını söyledi.

''Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak'' diyen TFF Başkanı, Dursun Özbek'in yaptığı ''Galatasaray'ın hakkına el sürenin elini kırarım'' açıklamasına şöyle bir cevap verdi👇

''Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak'' diyen TFF Başkanı, Dursun Özbek'in yaptığı ''Galatasaray'ın hakkına el sürenin elini kırarım'' açıklamasına şöyle bir cevap verdi👇

'Başkanın söylediği 'el uzatanın elini kırarım' sözünü katılıyorum. Hatta ekleyeyim, ruhunu da alırım. Bu bütün kulüplerimiz için geçerli. Camialara ve taraftarlarına sonsuz saygımız var. Maça Oğuzhan Çakır'ın talimatla mı gönderildiği soruluyor. Talimatla verilmiş olsa maçta, Eyüpspor'un hakkı yendi.'

Ayrıca Hacıosmanoğlu, büyük tartışmalara yol açan Galatasaray-Eyüpspor maçında Eyüpspor'un hakkının yendiğini söyledi.

Ayrıca Hacıosmanoğlu, büyük tartışmalara yol açan Galatasaray-Eyüpspor maçında Eyüpspor'un hakkının yendiğini söyledi.

"Kulüplerin yarısından fazlası bizi istemezse gideriz.'' diyen Hacıosmanoğlu, ''Yapı'' konusuna da değinerek şunları söyledi👇

"Kulüplerin yarısından fazlası bizi istemezse gideriz.'' diyen Hacıosmanoğlu, ''Yapı'' konusuna da değinerek şunları söyledi👇

'Kulüplerin yarısından fazlası bizi istemezse gideriz. Yapı diyor... Şimdi yapı, yalıya döndü biliyorsunuz. Benim yalısı olan arkadaşım yok. Benim birisiyle Galatasaray aleyhine konuştuğum ispatlanırsa görevi bırakırım. Orası Ali Bey'in (Ağaoğlu) evi. Benim de yakın akrabam olur. Orası sanki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yalısı gibi anlatıyorlar.

Ben ev sahibiyim, UEFA Başkanı'nı oturttuk, Fenerbahçe Başkanı oturdu. Ben daha samimi olsun diye gittim sandalye aldım. Koltuk mu orada önemli olan? Oradan alındı yalıya indi konu. Fenerbahçe'yi ima ediyor Dursun Başkan, 'aynı ağızdan konuşuyorlar' diyor.

''Sanki ben Ali Koç'a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyorlar. Bu ahlak sınırlarını zorlayan bir cümle'' diyen Hacıosmanoğlu, bu yaşına kadar kimseye yalakalık yapmadığını söyleyerek şunları ekledi👇

''Sanki ben Ali Koç'a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyorlar. Bu ahlak sınırlarını zorlayan bir cümle'' diyen Hacıosmanoğlu, bu yaşına kadar kimseye yalakalık yapmadığını söyleyerek şunları ekledi👇

''Bu ahlak sınırlarını zorlayan bir cümle. Bunların yarısı doğruysa ben adam değilim. İnsanların şahsiyetine dokunuyor. 'Trabzonspor başkanıyken olan fabrika ayarlarına ne zaman dönecek' diye soruyorlar. O zaman kulübü savunuyorduk. Bugün TFF başkanıyız. Ben Ali Koç'a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyorlar.

Bu insanın şahsiyetiyle alakalı. Sen benim şahsiyetime hakaret etme yetkisini nereden buluyorsun? Bir de Galatasaray gibi güzide bir kulübün başkanısın. Ali Koç aynı anda Kulüpler Birliği başkanı. Biz bütün eski defterleri kapattık dedik. Biz 58 yaşına kadar kimseye yalakalık yapmadık.'

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Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap vermeye devam eden Hacıosmanoğlu, ''Seçildiğimden beri Dursun Özbek ile mi daha çok görüşmüşüm, Ali Koç ile mi bir baksınlar. Dursun Özbek ile 5 kez görüşmüşsem Ali Koç ile 20 kez görüşmem lazım çünkü Kulüpler Birliği Başkanı. 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi size karşı tutum sergiliyoruz? Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?" açıklamasında bulundu.

Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap vermeye devam eden Hacıosmanoğlu, ''Seçildiğimden beri Dursun Özbek ile mi daha çok görüşmüşüm, Ali Koç ile mi bir baksınlar. Dursun Özbek ile 5 kez görüşmüşsem Ali Koç ile 20 kez görüşmem lazım çünkü Kulüpler Birliği Başkanı. 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi size karşı tutum sergiliyoruz? Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?" açıklamasında bulundu.

Seçim sürecinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendisini desteklemesine değinen Hacıosmanoğlu, o sürecin detaylarını şu şekilde aktardı👇

Seçim sürecinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendisini desteklemesine değinen Hacıosmanoğlu, o sürecin detaylarını şu şekilde aktardı👇

'Ben Dursun Özbek ile görüşüyordum önceden de. Seçim öncesi arayıp destek istediğimde 'Mahmut Özgener'e sözüm var, aday olursa ona oy vereceğim' dedi. Beni destekleyecek olsaydı, çakar imzayı verirdi! Seçimden bir gece önce geldi, 'Oyumuzu size vereceğiz.' dedi. Seçimden sonra benim için oy veren de vermeyen de aynı.'

Kendilerine destek veren ve vermeyen herkese eşit mesafede olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, Samsunspor Başkanı ile arkadaş olmasına rağmen seçim sürecinde Samsunspor Başkanı'nın Mehmet Büyükekşi'yi desteklediğini fakat yine de Samsunspor'un bugün 3. sırada olduğunu söyledi.

Kendilerine destek veren ve vermeyen herkese eşit mesafede olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, Samsunspor Başkanı ile arkadaş olmasına rağmen seçim sürecinde Samsunspor Başkanı'nın Mehmet Büyükekşi'yi desteklediğini fakat yine de Samsunspor'un bugün 3. sırada olduğunu söyledi.

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yayılan görüntülere ilişkin de konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, görüntüyü yayanların FETÖ hesapları olduğunu söyledi ve şunları ekledi👇

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yayılan görüntülere ilişkin de konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, görüntüyü yayanların FETÖ hesapları olduğunu söyledi ve şunları ekledi👇

'FETÖ denen örgüt beni çok sever. Bana sürekli 'Fuat Avni'den mesajlar geliyordu. 'Ayın 15'inde istifa ettiğini bildir yoksa kasetlerini yayınlayacağım' diye. Montajda usta oldukları için endişelenmedim değil. 2015'te kumarbaz başkana çıktı adımız. Ne hikmetse 2024'te aynı görüntü servis ediliyor.

Bu görüntüyü yayanlar belli, FETÖ hesapları. Ama bunu Türkiye'de kullanan hesaplar Galatasaray forması giyiyor. Elbette onlar da bizim gibi FETÖ'yü lanetliyor ama benim beklentim 'TFF Başkanı hakkında FETÖ'nün propagandasını kullananlar bizden değildir' demesiydi Galatasaray'ın. Adamlığın gereği budur.'

Galatasaray'ın Avrupa Ligi dönüşü sonrası maçını erken oynadığıyla ilgili itirazlarına da cevap veren Hacıosmanoğlu, bu konuda aldıkları kararın gerekçesini şöyle anlattı👇

Galatasaray'ın Avrupa Ligi dönüşü sonrası maçını erken oynadığıyla ilgili itirazlarına da cevap veren Hacıosmanoğlu, bu konuda aldıkları kararın gerekçesini şöyle anlattı👇

'Emniyet ve Spor Şube Müdürü, iki takımın maçlarını aynı gün oynatmak istemiyoruz diye görüş bildirdi. 'Salı günü' dediler, 'yayıncı bir şey demedi' dediler. Bizim bir tane mi yayıncı kuruluşumuz var. Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncısı yok mu? Fenerbahçe'nin maçı 1'de bitti, onu mu oynatsaydık pazar günü. Avrupa'da 3 günde bir oynayan takım yok mu?'

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Yayın devam ederken Galatasaray Spor Kulübü'nden bir açıklama geldi. Sarı-Kırmızılılılar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

Yayın devam ederken Galatasaray Spor Kulübü'nden bir açıklama geldi. Sarı-Kırmızılılılar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

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Galatasaray'ın yaptığı istifa çağrısı için sizi şöyle alalım👇

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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