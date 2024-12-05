TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Cevap Geldi!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Cevap Geldi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TRT Spor'un canlı yayın konuğu oldu. Önemli açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, gündeme dair konulara değinirken çarpıcı ifadeler kullandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e cevap veren Hacıosmanoğlu, ''Hayatımda ilk kez konuşmadan önce not aldım. Sayın Başkan Dursun Özbek'in açıklamalarına kurumsal olarak cevap vereceğim. Açıklamalar ve iftiralar, ahlak sınırlarını zorluyor. Kabul edilebilir gibi değil. Bazı konulara TFF başkanı olarak değil, İbrahim Hacıosmanoğlu olarak cevap vereceğim.' ifadelerini kullandı.
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Başta MHK (Merkez Hakem Kurulu) atamaları olmak üzere hiçbir birime karışmadığını söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, olumsuz bir konu olduğu takdirde hesap soracağını ve söylenenlerin aksine Galatasaray'a farklı bir gözle bakmadıklarını söyledi.
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''Bizim tek derdimiz eşit ve adil olmak'' diyen TFF Başkanı, Dursun Özbek'in yaptığı ''Galatasaray'ın hakkına el sürenin elini kırarım'' açıklamasına şöyle bir cevap verdi👇
Ayrıca Hacıosmanoğlu, büyük tartışmalara yol açan Galatasaray-Eyüpspor maçında Eyüpspor'un hakkının yendiğini söyledi.
"Kulüplerin yarısından fazlası bizi istemezse gideriz.'' diyen Hacıosmanoğlu, ''Yapı'' konusuna da değinerek şunları söyledi👇
''Sanki ben Ali Koç'a yalakalık yapıyorum gibi konuşuyorlar. Bu ahlak sınırlarını zorlayan bir cümle'' diyen Hacıosmanoğlu, bu yaşına kadar kimseye yalakalık yapmadığını söyleyerek şunları ekledi👇
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Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap vermeye devam eden Hacıosmanoğlu, ''Seçildiğimden beri Dursun Özbek ile mi daha çok görüşmüşüm, Ali Koç ile mi bir baksınlar. Dursun Özbek ile 5 kez görüşmüşsem Ali Koç ile 20 kez görüşmem lazım çünkü Kulüpler Birliği Başkanı. 13 maçta 2 beraberliğiniz var sadece, biz mi size karşı tutum sergiliyoruz? Fenerbahçe ağzıyla konuşuyor diye bana nasıl söylersiniz?" açıklamasında bulundu.
Seçim sürecinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendisini desteklemesine değinen Hacıosmanoğlu, o sürecin detaylarını şu şekilde aktardı👇
Kendilerine destek veren ve vermeyen herkese eşit mesafede olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, Samsunspor Başkanı ile arkadaş olmasına rağmen seçim sürecinde Samsunspor Başkanı'nın Mehmet Büyükekşi'yi desteklediğini fakat yine de Samsunspor'un bugün 3. sırada olduğunu söyledi.
Sosyal medyada kendisiyle ilgili yayılan görüntülere ilişkin de konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, görüntüyü yayanların FETÖ hesapları olduğunu söyledi ve şunları ekledi👇
Galatasaray'ın Avrupa Ligi dönüşü sonrası maçını erken oynadığıyla ilgili itirazlarına da cevap veren Hacıosmanoğlu, bu konuda aldıkları kararın gerekçesini şöyle anlattı👇
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Yayın devam ederken Galatasaray Spor Kulübü'nden bir açıklama geldi. Sarı-Kırmızılılılar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.
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