TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Cevap Geldi!

'Kulüplerin yarısından fazlası bizi istemezse gideriz. Yapı diyor... Şimdi yapı, yalıya döndü biliyorsunuz. Benim yalısı olan arkadaşım yok. Benim birisiyle Galatasaray aleyhine konuştuğum ispatlanırsa görevi bırakırım. Orası Ali Bey'in (Ağaoğlu) evi. Benim de yakın akrabam olur. Orası sanki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yalısı gibi anlatıyorlar.

Ben ev sahibiyim, UEFA Başkanı'nı oturttuk, Fenerbahçe Başkanı oturdu. Ben daha samimi olsun diye gittim sandalye aldım. Koltuk mu orada önemli olan? Oradan alındı yalıya indi konu. Fenerbahçe'yi ima ediyor Dursun Başkan, 'aynı ağızdan konuşuyorlar' diyor.