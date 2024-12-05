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Millî Futbolcu Hakan Çalhanoğlu Inter'de Kasım Ayının En İyi Oyuncusu Seçildi!

Millî Futbolcu Hakan Çalhanoğlu Inter'de Kasım Ayının En İyi Oyuncusu Seçildi!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 17:54

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Millî Futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geçen ay gösterdiği iyi performansın ödülünü aldı. Inter, millî futbolcunun kasım ayının en iyi futbolcusu seçildiğini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, millî futbolcunun geçtiğimiz ay gösterdiği performansla en iyi oyuncu ödülünü kazandığı belirtildi. Kulübün resmi X (Twitter) hesabından da bir tebrik paylaşımı yapılırken, sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

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Kasım ayında Inter formasıyla çıktığı karşılaşmalarda iyi bir performans gösteren ve iki gol katkısı veren Hakan Çalhanoğlu ayın futbolcusu seçildi.

Kasım ayında Inter formasıyla çıktığı karşılaşmalarda iyi bir performans gösteren ve iki gol katkısı veren Hakan Çalhanoğlu ayın futbolcusu seçildi.

Inter'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Arsenal ve Napoli'ye karşı oynanan maçlarda parlayan Hakan Çalhanoğlu için oldukça olumlu bir ay oldu. San Siro'da Arsenal'a karşı belirleyeci faktör olarak öne çıktı. Napoli maçında ise uzak mesafeden attığı gol şaheserdi." ifadelerine yer verildi.

Inter'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Arsenal ve Napoli'ye karşı oynanan maçlarda parlayan Hakan Çalhanoğlu için oldukça olumlu bir ay oldu. San Siro'da Arsenal'a karşı belirleyeci faktör olarak öne çıktı. Napoli maçında ise uzak mesafeden attığı gol şaheserdi." ifadelerine yer verildi.

Inter'in resmi X hesabından yaptığı paylaşımı da şurada bulabilirsiniz 👇

Inter'in resmi X hesabından yaptığı paylaşımı da şurada bulabilirsiniz 👇
twitter.com

''Ve karşınızda ayın oyuncusu... 🥁 HAKAN ÇALHANOĞLU 🤩''

Sosyal medyadan tebrik mesajları gecikmedi👇

Sosyal medyadan tebrik mesajları gecikmedi👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇
twitter.com

''Fazlasıyla hak etti!''

''Fazlasıyla hak etti!''
twitter.com

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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