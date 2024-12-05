Bir Penaltı Daha Kaçıran Kylian Mbappe'nin Kötü Performansı Tartışma Yarattı

Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe, İspanyol ekibinde bir türlü bekleneni veremiyor. Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Mbappe'nin neden bu hale geldiği son dönemlerde çok tartışılıyor. Özellikle cinsel istismar davası, Fransa Milli Takımı'nda yaşadığı polemikler ve Real Madrid'de potansiyelinin oldukça altında bir performans göstermesi eleştiri oklarını Fransız yıldıza çevirdi.

Real Madrid'in son olarak Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup olduğu maçta penaltı atışından yararlanamayan Mbappe'nin form durumu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Birçok kişi ''Mbappe'ye ne oldu?'' sorusuna yanıt bulmaya çalıştı.