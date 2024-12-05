Bir Penaltı Daha Kaçıran Kylian Mbappe'nin Kötü Performansı Tartışma Yarattı
Bir Penaltı Daha Kaçıran Kylian Mbappe'nin Kötü Performansı Tartışma Yarattı
Sezon başında Real Madrid'e transfer olan Kylian Mbappe, İspanyol ekibinde bir türlü bekleneni veremiyor. Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Mbappe'nin neden bu hale geldiği son dönemlerde çok tartışılıyor. Özellikle cinsel istismar davası, Fransa Milli Takımı'nda yaşadığı polemikler ve Real Madrid'de potansiyelinin oldukça altında bir performans göstermesi eleştiri oklarını Fransız yıldıza çevirdi.
Real Madrid'in son olarak Athletic Bilbao'ya 2-1 mağlup olduğu maçta penaltı atışından yararlanamayan Mbappe'nin form durumu sosyal medyada tartışma konusu oldu. Birçok kişi ''Mbappe'ye ne oldu?'' sorusuna yanıt bulmaya çalıştı.
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Real Madrid'e büyük umutlarla transfer edilen Kylian Mbappe, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.
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Önce Anfield'da oynanan Liverpool karşılaşmasında penaltı kaçıran yıldız futbolcu, son oynanan Athletic Bilbao maçında da penaltı kaçırınca sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Şimdi de Fransız yıldıza gelen tepkilere bakalım👇
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Peki, sizce Mbappe'nin bu form düşüklüğünün arkasındaki sebep ne? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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