TFF Maccabi Tel Avivli Oyuncunun Asker Selamını UEFA'ya Şikayet Etti
TFF Maccabi Tel Avivli Oyuncunun Asker Selamını UEFA'ya Şikayet Etti
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelmiş, siyah-beyazlı temsilcimiz sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılmıştı. İsrail ekibinde Gavriel Kanichowsky attığı golden sonra formasındaki İsrail bayrağını göstererek asker selamı vermişti. TFF, gol sevincini UEFA'ya taşıdı.
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Türkiye Futbol Federasyonu, Maccabi Tel Aviv oyuncusu Gavriel Kanichowsky'nin Beşiktaş'a karşı attığı golün ardından verdiği asker selamı nedeniyle, UEFA'nın Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'na inceleme başlatılması çağrısında bulundu.
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Federasyon, söz konusu hareketin siyasi bir mesaj verme amacı taşıdığını ve bu yüzden düşüncesiz bir tavır sergilendiğini belirterek, Kanichowsky ile kulübü hakkında soruşturma açılmasını talep etti.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, A Milli Takım'ın EURO 2024'teki Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle iki maç men cezası almıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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