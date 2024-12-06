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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Beşiktaş Derbisi Öncesi Kritik Açıklamalar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Beşiktaş Derbisi Öncesi Kritik Açıklamalar

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
06.12.2024 - 17:18

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan kritik derbi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Cristiano Ronaldo transferi başta olmak üzere birçok konuya değinen Mourinho, gündemle ilgili konuşmayı da ihmal etmedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ''Gözlerini oyarım'' çıkışına da cevap veren Mourinho, ''Kendisi adına üzüldüm ve ben de bu durumdan utandım'' açıklaması yaptı.

Dilerseniz, daha fazla uzatmadan Portekizli teknik adamın neler söylediğine birlikte göz atalım!

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"Kariyerimde 8 lig şampiyonluğu elde ettim. Hepsi de camia olarak birlik olmanın sonucunda yaşandı.'' diyen Jose Mourinho, derbiyle ilgili kritik bir yorumda bulundu. Beşiktaş'a çok büyük saygı duyduğunu ifade eden Mourinho, çok zor bir maç olacağını ve Beşiktaş'ın 10 puan geride olsa da derbiyi kazanmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

"Kariyerimde 8 lig şampiyonluğu elde ettim. Hepsi de camia olarak birlik olmanın sonucunda yaşandı.'' diyen Jose Mourinho, derbiyle ilgili kritik bir yorumda bulundu. Beşiktaş'a çok büyük saygı duyduğunu ifade eden Mourinho, çok zor bir maç olacağını ve Beşiktaş'ın 10 puan geride olsa da derbiyi kazanmak için elinden geleni yapacağını söyledi.

''Beşiktaş'ın yeni bir hocası yok'' diyen Mourinho, şu anda takımı yöneten Serdar Topraktepe'nin oyuncuları iyi tanıdığını ve geçen sene kupa kazandığını söyledi.

''Beşiktaş'ın yeni bir hocası yok'' diyen Mourinho, şu anda takımı yöneten Serdar Topraktepe'nin oyuncuları iyi tanıdığını ve geçen sene kupa kazandığını söyledi.

Beşiktaş derbisinin ne kadar önemli bir karşılaşma olduğunu bildiğini söyleyen Mourinho, yine de bu maçın şampiyonluk için belirleyici olmayacağını dile getirdi.

Beşiktaş derbisinin ne kadar önemli bir karşılaşma olduğunu bildiğini söyleyen Mourinho, yine de bu maçın şampiyonluk için belirleyici olmayacağını dile getirdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katıldığı televizyon programında yaptığı ''Galatasaray'ın puanına göz dikenlerin gözünü çıkarırım, el sürenlerin elini kırarım." çıkışına cevap veren Portekizli teknik adam şunları söyledi👇

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katıldığı televizyon programında yaptığı ''Galatasaray'ın puanına göz dikenlerin gözünü çıkarırım, el sürenlerin elini kırarım." çıkışına cevap veren Portekizli teknik adam şunları söyledi👇

'Aslında 'gözlerini oyarım' diyen başkanla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Bu duruma ya ağlarsınız ya da gülersiniz. Ben gülmeyi tercih ediyorum. Dünya basınında yansımalarına bakınca ben de bu durumdan utandım ve kendisi adına üzüldüm.'

Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye geleceğiyle ilgili transfer dedikodularına da yanıt veren deneyimli teknik adam, elindeki forvet oyuncularından memnun olduğu için Ronaldo'yu istemediğini söyledi ve şunları ekledi👇

Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye geleceğiyle ilgili transfer dedikodularına da yanıt veren deneyimli teknik adam, elindeki forvet oyuncularından memnun olduğu için Ronaldo'yu istemediğini söyledi ve şunları ekledi👇

'Ronaldo gelmeyecektir. İlk sebebi elimde çok iyi 3 santrforum var ve ben forvet istemiyorum. Cristiano her zaman Cristiano'dur ama ben istemiyorum çünkü forvetlerimden memnunum. Arabistan'da kazandığı para ve 1000 gol hedefi var. Türkiye'ye gelmek için İstanbul'un güzelliği dışında ne motive edebilir?

Ocak ayı transfer dönemini çok fazla sevmem çünkü o zaman gelen oyuncunun belli bir süreye ihtiyacı oluyor. Asla transfere 'hayır' demiyorum ama kalkıp Ali Bey'in ya da Acun Bey'in kapısını çalıp 'transfer istiyorum' demiyorum. Ben sadece fotoğrafsız galibiyet istiyorum.' 

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İstanbul'daki hayatının Samandıra ile kaldığı yer arasında geçtiğini belirten Mourinho, Türkiye'nin farklı bir kültüre sahip olduğunu ve buraya gelen yabancı teknik direktörlerin adaptasyon ve sabır sorunu nedeniyle şampiyonluktan uzak kaldığını tahmin ettiğini söyledi.

İstanbul'daki hayatının Samandıra ile kaldığı yer arasında geçtiğini belirten Mourinho, Türkiye'nin farklı bir kültüre sahip olduğunu ve buraya gelen yabancı teknik direktörlerin adaptasyon ve sabır sorunu nedeniyle şampiyonluktan uzak kaldığını tahmin ettiğini söyledi.

Kariyeri boyunca adil bir şekilde kupalar kazandığını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, ''Adaletsiz bir şekilde kazanmaktansa kaybetmeyi tercih ederim'' dedi. Ayrıca sözlerinin devamında Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya taş atmayı ihmal etmedi👇

Kariyeri boyunca adil bir şekilde kupalar kazandığını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, ''Adaletsiz bir şekilde kazanmaktansa kaybetmeyi tercih ederim'' dedi. Ayrıca sözlerinin devamında Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya taş atmayı ihmal etmedi👇

 'Başkaları hakeme karşı taraftarı kışkırtırken hiçbir şey olmuyor, bunu biliyorsunuz. Ben doğamı kaybetmek istemiyorum. Sizin ülkenizde yaşıyorum, saygı duymam, öğrenmem ve adapte olmam gerekiyor. Bunu da yapıyorum ama doğamı kaybetmek istemiyorum. Sadece katıldığım şeylere adapte olmak istiyorum.

Ben kazanmak isterim ama temiz ve adil bir şekilde kazanmak isterim. Temiz şekilde kazanamayacaksam kaybetmeyi tercih ederim. Bana dün Guardiola şöyle bir şey söylemiş. O 6 kupa kazanmış ben 3 kazanmışım ama ben adil, temiz bir şekilde kazandım. Kaybettiysem rakibimi benden iyi olduğu için tebrik etmek istiyorum. 150 davayla uğraşarak kazanmak istemem.'

Konuşmasının devamında Fatih Terim'i çok sevdiğini söyleyen Mourinho, İstanbul'a adım attığı andan beri Terim'le bir kez bile konuşmadıklarını söyledi ve bu konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı👇

Konuşmasının devamında Fatih Terim'i çok sevdiğini söyleyen Mourinho, İstanbul'a adım attığı andan beri Terim'le bir kez bile konuşmadıklarını söyledi ve bu konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı👇

'Fatih'i çok seviyorum. Real Madrid'i çalıştırırken Galatasaray ile karşılaşmıştık. Benim bazı oyuncularım daha sonra onun oyuncuları oldu. Tatilde beni kendi evine de davet etti ve eşiyle de tanıştım. İstanbul'a adım attığım andan itibaren telefonda bile bir kere konuşmadık. Boşta ama o Galatasaray'ı ben de Fenerbahçe'yi temsil ediyorum. Bu ilişkimize bir frenleme getirmiş olabilir. Onun Galatasaray'ın hocası olması gibi bir fikirden bahsetmek istemiyorum çünkü bu Okan Buruk'a saygısızlık olur.'

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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