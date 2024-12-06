Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Beşiktaş Derbisi Öncesi Kritik Açıklamalar
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Beşiktaş Derbisi Öncesi Kritik Açıklamalar
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan kritik derbi öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Cristiano Ronaldo transferi başta olmak üzere birçok konuya değinen Mourinho, gündemle ilgili konuşmayı da ihmal etmedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ''Gözlerini oyarım'' çıkışına da cevap veren Mourinho, ''Kendisi adına üzüldüm ve ben de bu durumdan utandım'' açıklaması yaptı.
Dilerseniz, daha fazla uzatmadan Portekizli teknik adamın neler söylediğine birlikte göz atalım!
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"Kariyerimde 8 lig şampiyonluğu elde ettim. Hepsi de camia olarak birlik olmanın sonucunda yaşandı.'' diyen Jose Mourinho, derbiyle ilgili kritik bir yorumda bulundu. Beşiktaş'a çok büyük saygı duyduğunu ifade eden Mourinho, çok zor bir maç olacağını ve Beşiktaş'ın 10 puan geride olsa da derbiyi kazanmak için elinden geleni yapacağını söyledi.
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''Beşiktaş'ın yeni bir hocası yok'' diyen Mourinho, şu anda takımı yöneten Serdar Topraktepe'nin oyuncuları iyi tanıdığını ve geçen sene kupa kazandığını söyledi.
Beşiktaş derbisinin ne kadar önemli bir karşılaşma olduğunu bildiğini söyleyen Mourinho, yine de bu maçın şampiyonluk için belirleyici olmayacağını dile getirdi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katıldığı televizyon programında yaptığı ''Galatasaray'ın puanına göz dikenlerin gözünü çıkarırım, el sürenlerin elini kırarım." çıkışına cevap veren Portekizli teknik adam şunları söyledi👇
Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye geleceğiyle ilgili transfer dedikodularına da yanıt veren deneyimli teknik adam, elindeki forvet oyuncularından memnun olduğu için Ronaldo'yu istemediğini söyledi ve şunları ekledi👇
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İstanbul'daki hayatının Samandıra ile kaldığı yer arasında geçtiğini belirten Mourinho, Türkiye'nin farklı bir kültüre sahip olduğunu ve buraya gelen yabancı teknik direktörlerin adaptasyon ve sabır sorunu nedeniyle şampiyonluktan uzak kaldığını tahmin ettiğini söyledi.
Kariyeri boyunca adil bir şekilde kupalar kazandığını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, ''Adaletsiz bir şekilde kazanmaktansa kaybetmeyi tercih ederim'' dedi. Ayrıca sözlerinin devamında Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya taş atmayı ihmal etmedi👇
Konuşmasının devamında Fatih Terim'i çok sevdiğini söyleyen Mourinho, İstanbul'a adım attığı andan beri Terim'le bir kez bile konuşmadıklarını söyledi ve bu konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde aktardı👇
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